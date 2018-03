Kapsch mit Software- Wartung auf Golden Gate Bridge beauftragt

Vertrag zur Softwarewartung des Mautsystems für die berühmteste Hängebrücke Nordamerikas

Wien/McLean (OTS) - Kapsch TrafficCom übernimmt die Wartung und Entwicklung der Software für die Maut der Golden Gate Bridge in San Francisco, Kalifornien. Der Vertrag mit dem Golden Gate Bridge, Highway and Transportation District hat eine Laufzeit von zwei Jahren und umfasst die gesamte Software für alle Mautspuren.

"Die effiziente Wartung der Software zur Mauteinhebung ist Grundvoraussetzung für die Verkehrsdienstleistungen des Districts, auf die sich unsere Kunden verlassen", sagte Denis J. Mulligan, General Manager der Brückenbehörde. "Kapsch besitzt jenes Maß an Erfahrung, das für den Mautbetrieb der Golden Gate Bridge nötig ist."

Kapsch baut mit der Übernahme der Wartung für die Mautsoftware der Golden Gate Bridge, seine Präsenz im Westen der USA aus. "Wir freuen uns, dass wir dem District ein transparentes Wartungsprogramm für das vollelektronische Mautsystem liefern dürfen, das auf Basis unserer weltweiten Erfahrungen entwickelt wurde", meinte Chris Murray, CEO von Kapsch TrafficCom North America. "Die korrekte und präzise Einhebung der Maut ist für die Golden Gate Bridge wesentlich, und wir sind froh, dass der District uns für diese wichtige Aufgabe ausgewählt hat."

Golden Gate Bridge, Highway and Transportation District hat seinen Sitz in San Francisco und betreibt die Golden Gate Bridge sowie zwei Systeme des öffentlichen Nahverkehrs: Golden Gate Transit (Busse) und Golden Gate Ferry (Fähren). Im letzten Jahr überquerten 38 Millionen Fahrzeuge die Golden Gate Bridge, und mehr als neun Millionen Kunden nutzten das Angebot der Nahverkehrssysteme. Weitere Informationen finden sie unter http://goldengate.org.

Kapsch TrafficCom ist ein Anbieter von Intelligent Transportation Systems (ITS) in den Applikationsbereichen Mauteinhebung, städtische Zugangsregelung und Parkraumbewirtschaftung, Verkehrsüberwachung, Kontrolle von Nutzfahrzeugen, elektronische Fahrzeugregistrierung, Verkehrsmanagement und V2X Kooperative Systeme. Kapsch TrafficCom deckt mit durchgängigen Lösungen die gesamte Wertschöpfungskette ihrer Kunden, von Komponenten und Subsystemen über deren Integration bis zum Betrieb, aus einer Hand ab. Die Lösungen von Kapsch TrafficCom helfen, die Verkehrsinfrastruktur zu finanzieren, die Verkehrssicherheit zu erhöhen, den Verkehrsfluss zu optimieren und verkehrsbedingte Umweltbelastungen zu reduzieren. Das Kerngeschäft ist, elektronische Mautsysteme für den mehrspurigen Fließverkehr zu entwickeln, zu errichten und zu betreiben. Referenzen in 43 Ländern auf allen Kontinenten machen Kapsch TrafficCom zu einem weltweit anerkannten Anbieter im Bereich der elektronischen Mauteinhebung. Als Teil der Kapsch Group, einem 1892 gegründeten österreichischen Technologiekonzern im Familienbesitz, verfügt Kapsch TrafficCom mit Hauptsitz in Wien, Österreich, über Niederlassungen und Repräsentanzen in 33 Ländern, notiert seit 2007 an der Wiener Börse (KTCG) und erwirtschaftete mit mehr als 3.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Wirtschaftsjahr 2012/13 einen Umsatz von 488,9 Mio. EUR.

Für weitere Informationen: www.kapsch.net und www.kapschtraffic.com Follow us on Twitter: twitter.com/kapschnet

Rückfragen & Kontakt:

Pressekontakt:



Mag. Katharina Riedl

Unternehmenssprecherin

Kapsch AG Kapsch

Am Europlatz 2, 1120 Wien

Tel.: +43 50 811 1705

katharina.riedl@kapsch.net



Investorenkontakt:



Mag. Marcus Handl

Investor Relations

TrafficCom AG

Am Europlatz 2, 1120 Wien

Tel.: +43 50811 1120

ir.kapschtraffic@kapsch.net