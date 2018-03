BürgerInnenversammlung § 104c WStV in Penzing

Wien (OTS) - Zu dem Thema: "Einrichtung eines Kreisverkehrs an der Kreuzung Keißlergasse/Bergmillergasse" findet am Dienstag, dem 5. November 2013, um 18.30 Uhr, im Festsaal des Goethe-Gymnasiums, 14., Astgasse 3, eine offizielle BürgerInnenversammlung gemäß § 104 c der Wiener Stadtverfassung statt. (Schluss) red

