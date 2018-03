Fachverband Finanzdienstleister - Göltl: "Beim Weltspartag nicht nur ans Sparbuch denken

Branchensprecher: "Gewerbliche Vermögensberater sind die idealen Ansprechpartner: Sie kennen und informieren über die unterschiedlichen Spar- und Anlagemöglichkeiten"

Wien (OTS/PWK753) - Das Sparbuch ist nach wie vor das Lieblings-Sparprodukt der Österreicher. Anlässlich gleichbleibend niedriger Zinsen fragen sich jedoch mehr und mehr Leute, wie sie ertragreicher anlegen können. "Die Gewerblichen Vermögensberater sind hier die idealen Ansprechpartner. Wir kennen die unterschiedlichen Möglichkeiten und informieren über das breite Angebot an Spar- und Anlageprodukten", so Wolfgang K. Göltl, Obmann des Fachverbands Finanzdienstleister in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ).

Ein weiterer, nicht zu vernachlässigender, Aspekt ist die Absicherung gegen persönliche Krisen. Auch hier wissen die Gewerblichen Vermögensberater, was zu tun ist bzw. wie sinnvoll vorgesorgt werden kann.

Als Vorbereitung für das Beratungsgespräch hat der Fachausschuss der Gewerblichen Vermögensberater einige Checklisten für Konsumenten erstellt, die kostenlos auf der Homepage des Fachverbands Finanzdienstleister unter

http://wko.at/finanzdienstleister/checkliste-konsumenten

veröffentlicht sind.

"Beim Weltspartag wollen wir darauf aufmerksam machen, nicht nur ans Sparbuch zu denken. Wir möchten zu diesem Anlass besonders auf unsere 'Checkliste zu Anlageprodukten' und die 'Checkliste zur Persönlichen Krisenabsicherung' hinweisen. Diese Checklisten helfen, sich einen Überblick zu verschaffen und eventuellen Handlungsbedarf festzustellen. Sie ermöglichen Konsumenten, selbstständig ihre Erfordernisse zu überprüfen und gezielte Fragen an ihren Vermögensberater zu stellen", betont Göltl.

Neben den bereits erwähnten Checklisten sind auf der Homepage des Fachverbands Finanzdienstleister noch Checklisten zu folgenden Themen verfügbar: Konvertierung von Fremdwährungskrediten, Goldkauf, Kreditaufnahme, alternative Finanzierungsmöglichkeiten sowie Pensionsvorsorge. (JR)

