NÖGKK: Männergesundheit im Vormarsch

NÖ Gebietskrankenkasse und Partner laden zu Männergesundheitstagen ein

St. Pölten (OTS) - Gesundheit, Fitness und ausgewogene Ernährung stehen bei vielen Männern bereits hoch im Kurs. Das zeigt sich in den Sportvereinen, Fitnessklubs und Veggi-Restaurants. Entscheidend für ein gesundes Leben bis ins hohe Alter sind neben einem aktiven Lebensstil auch rechtzeitige Arztbesuche und Vorsorge. Hier hapert es noch: Nur jeder achte Mann nimmt regelmäßig alle drei Jahre an der kostenlosen Gesundenuntersuchung der Krankenkassen teil. Dabei ließen sich durch gezielte Früherkennung Schwachstellen im Körper aufspüren und Krankheiten schon im Frühstadium behandeln.

Männer, die ihr Gesundheitsbewusstsein schärfen wollen, sind bei den Männergesundheitstagen der NÖ Gebietskrankenkasse genau richtig: Am 16. November 2013 findet gemeinsam mit der NÖ Ärztefachgruppe für Urologie und den NÖ Krankenversicherungsträgern der 13. NÖ Männergesundheitstag in Wr. Neustadt statt. Darüber hinaus gibt es Veranstaltungen in Herzogenburg, Horn und Korneuburg (Termine siehe unten).

Auf einer Gesundheitsstraße können sich die Besucher buchstäblich auf Herz und Nieren durchchecken lassen. Vom Lungenfunktions-, Seh- und Hörtest über Mundvideokamera bis zur Blutanalyse und Fußberatung ist alles dabei. Daneben gibt es ein umfangreiches Bühnenprogramm, Vorträge und Schnupperkurse. Natürlich sind auch Frauen herzlich willkommen. Der Eintritt ist frei. Nähere Infos zu den Programmen gibt es im Internet unter www.noegkk.at.

13. NÖ-Männergesundheitstag Wr. Neustadt

Wann: 16. November 2013, 9:00 bis 17:00 Uhr

Wo: Arena Nova Wr. Neustadt, Halle 3, Rudolf-Diesel-Straße 30, 2700 Wr. Neustadt

Männergesundheitstag Herzogenburg

Wann: 23. November 2013, 9:00 bis 17:00 Uhr

Wo: Anton Rupp Freizeitzentrum - Sporthalle Herzogenburg/Ossarn, Dammstraße 1, 3130 Herzogenburg

Männergesundheitstag Horn

Wann: 30. November 2013, 9:00 bis 17:00 Uhr

Wo: Vereinshaus Horn, Robert-Hamerling-Straße 9, 3580 Horn

Männergesundheitstag Korneuburg

Wann: 7. Dezember 2013, 9:00 bis 17:00 Uhr

Wo: BG und BRG Korneuburg, Liese-Prokop-Straße, 1, 2100 Korneuburg

Rückfragen & Kontakt:

NÖ Gebietskrankenkasse

Öffentlichkeitsarbeit

Tel.: 050899-5121, Fax: 050899-5181

oea @ noegkk.at

www.noegkk.at