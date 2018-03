Kunst-Schau "3 x Vera" im Bezirksmuseum Meidling

Bis 15. Dezember: Grafik, Design, Illustration, Collage

Wien (OTS) - Vera Nohelova aus Hustopece gestaltet Grafiken und Buch-Illustrationen, Vera Atkarskaya aus Moskau ist Grafikerin sowie Designerin, Verena Prandstätter aus Wien stellt Collagen her. Ausgesuchte Werke der drei bemerkenswerten Künstlerinnen zeigt das Bezirksmuseum Meidling (12., Längenfeldgasse 13-15) von Donnerstag, 31. Oktober, bis Sonntag, 15. Dezember, in der Sonder-Ausstellung "3 x Vera". Das Meidlinger Museumsteam hat die Schau in Kooperation mit dem Stadtmuseum und der Galerie Hustopece (Tschechische Republik) auf die Beine gestellt. Die Arbeiten der drei Veras sind jeweils am Mittwoch (9.00 bis 12.00 Uhr, 16.00 bis 18.00 Uhr) sowie am Sonntag (9.30 Uhr bis 11.30 Uhr) bei freiem Eintritt zu besichtigen. Nähere Auskünfte über das internationale Kunst-Projekt (Vernetzung: Silvia Konrad) erteilen die ehrenamtlich agierenden Bezirkshistoriker unter der Telefonnummer 817 65 98 (fallweise Anrufbeantworter).

Vernissage am 31. Oktober (18.30 Uhr) mit BV Votava

Die Eröffnung der Ausstellung nimmt die Bezirksvorsteherin des 12. Bezirkes, Gabriele Votava, am Donnerstag, 31. Oktober, um 18.30 Uhr, vor. Museumsleiterin Vladimira Bousska begrüßt die Besucher der allgemein zugänglichen Vernissage. Eine Repräsentantin des Stadtmuseums Hustopece spricht einführende Worte. Umrahmt wird der Abend durch die Pianistin und Sängerin Kateryna Kolcova-Tlusta aus Prag. Zudem erwartet die Gäste ein "Südmährisches Buffet". Weitere Informationen zur Ausstellung "3 x Vera" sind beim Bezirksmuseum Meidling per E-Mail einzuholen: bm1120 @ bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Bezirksmuseum Meidling:

www.bezirksmuseum.at

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz:

www.wien.gv.at/rk/

Oskar Enzfelder

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Telefon: 01 4000-81057

E-Mail: oskar.enzfelder @ wien.gv.at