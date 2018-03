ORF-RadioKulturhaus am 7.11.: Uraufführung des Ö1-Talentebörse-Kompositionsauftrags

Wien (OTS) - Wen Liu ist die Vorjahressiegerin des Ö1-Talentebörse-Kompositionspreises. Als damit verbundenen Kompositionsauftrag legte die Musikerin "the impossibility of being still" vor. Am 7.11. wird das Werk im ORF-RadioKulturhaus uraufgeführt. Beginn ist um 19.30 Uhr.

Die junge chinesische Musikerin Wen Liu hat nach zahlreichen internationalen Wettbewerben auch den Ö1 Talentebörse-Kompositionspreis 2012 gewonnen. Verbunden ist mit dem Förderpreis eine Auftragskomposition, die am Donnerstag, den 7. November im ORF-RadioKulturhaus uraufgeführt wird: "the impossibility of being still" für Flöte, Akkordeon, Violine, Saxophon und Violoncello. In diesem Werk bezieht sich Wen Liu auf den ältesten der klassischen chinesischen Texte, auf das "Buch der Wandlungen" ("I Ging"). Unter der Leitung von Martin Kerschbaum musizieren an den Violinen Anton Sorokow - auf "ex Carrodus" von Giuseppe Guarneri del Gesù aus der Sammlung der Oesterreichischen Nationalbank -, Teodora Sorokowa und Franz Michael Fischer, Johannes Flieder (Viola), Lars Mlekusch (Saxophon), Sylvie Lacroix (Flöte), Krassimir Sterev (Akkordeon) und Milan Karanovic (Violoncello).

Seit 2011 schreibt Österreich 1 gemeinsam mit der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) den Ö1 Talentebörse-Kompositionspreis aus. Der Preis ist mit 10.000 Euro dotiert und an junge Komponist/innen der fünf österreichischen Musik-Universitäten gerichtet. Verbunden ist der Förder-Preis mit einer Auftragskomposition von 15 bis max. 30 Minuten und muss eine Violine, Bratsche oder ein Cello beinhalten, das die OeNB aus ihrer europaweit einzigartigen Sammlung kostbarer alter Instrumente für die Uraufführung zur Verfügung stellt. Als weiterer Kooperationspartner nimmt der Wiener Musikverlag "Universal Edition" ein Werk des Gewinners ins Verlagsprogramm auf.

Die Uraufführung des an Wen Liu vergebenen "Ö1-Talentebörse-Kompositionsauftrags" findet am Donnerstag, den 7. November im ORF-RadioKulturhaus statt. Beginn ist um 19.30 Uhr. Auf dem Programm stehen außerdem Flöten- und Streichquartette von Antonin Dvorak, Franz Schubert, Henri Tomasi und Astor Piazzolla. Durch den Abend führt Ö1-Moderatorin Mirjam Jessa. Eintritt: EUR 15,-, für Ö1 Club-Mitglieder EUR 10,-. Weitere Informationen zum Programm des RadioKulturhauses gibt es auf der Homepage radiokulturhaus.ORF.at oder über das Kartenbüro (Tel. 01/501 70-377).

