"Trafik-Aktiv TagesHit" Ticket lautet der November-Knüller für Senioren ab 60 Jahren

Vom 4. bis 28. November reist Generation 60plus von Montag bis Donnerstag einen ganzen Tag lang um attraktive 17 Euro

Wien (OTS) - Die WESTbahn verwöhnt ihre Kunden - so auch alle Senioren ab 60 Jahren, die ab 31. Oktober 2013 mit dem "Trafik-Aktiv TagesHit" Ticket im November zwischen Wien und Salzburg einen ganzen Tag lang um sensationelle 17 Euro unterwegs sind.

Das "Trafik-Aktiv TagesHit" Ticket kann vom 4. bis 28. November 2013 an den Tagen Montag, Dienstag, Mittwoch oder Donnerstag einen ganzen Tag lang in den Zügen der WESTbahn genutzt werden. "Krone"-BonusCard Besitzer erhalten das Ticket sogar schon um Euro 15,30. Das Ticket ist ab 31. Oktober 2013 in einer von 3.000 Trafiken in ganz Österreich erhältlich.

"Die Senioren sind treue und zufriedene WESTbahn-Kunden und lieben unsere Angebote - egal ob es das "Trafik Aktiv select" Ticket oder das "Trafik-Aktiv TagesHit" Ticket ist, das im November gültig ist. Denn mit der WESTbahn sind unsere Kunden über 60 nicht nur günstig sondern auch komfortabel und sicher unterwegs", sagt Dr. Erich Forster, Geschäftsführer der WESTbahn Management GmbH.

Mit der WESTbahn fährt jeder Kunde ganz unkompliziert Bahn: Dies beginnt bereits beim Kauf des Tickets bei dem Trafikanten in der Nähe ganz einfach und ohne mühsame Wege zu Bahnhofkassen oder Ticketautomaten und setzt sich bei den barrierefreien Zügen der WESTbahn fort. Breite Einstiege und bequeme Sitze mit ausreichender Beinfreiheit sorgen für eine komfortable Fahrt. Besonders viel Wert legt die WESTbahn auf persönliche Kundenbetreuung. Aus diesem Grund gibt es in jedem Wagen einen WESTsteward oder eine WESTstewardess, der/die für die Sicherheit und das persönliche Wohlergehen des Kunden sorgt: Nach Wunsch bringt der/die WESTsteward/ess auch gerne ein Getränk oder einen Snack direkt zum Platz. Weiters befinden sich nach Geschlecht voneinander getrennte Toiletten in jedem Waggon, womit ein kurzer Weg zur Toilette garantiert wird.

