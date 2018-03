VBV erhält als erste Vorsorgekasse Qualitätsauszeichnung "Recognised for Excellence 3star"

Quality Austria würdigt vorbildliche Unternehmensqualität der VBV - Vorsorgekasse AG

Wien (OTS) - Die VBV - Vorsorgekasse AG wurde für ihre hohe Unternehmensqualität mit dem "Recognised for Excellence 3star" ausgezeichnet. Die VBV ist damit die erste Vorsorgekasse Österreichs mit dieser Anerkennung durch die Quality Austria.

Das international anerkannte EFQM Excellence Modell mit einer ganzheitlichen Sicht auf Unternehmen bildet die Bewertungsgrundlage. "Recognised for Excellence 3star" können jene Organisationen erwerben, die ein sehr hohes Niveau an Unternehmensqualität aufweisen und dieses von unabhängigen externen AssessorInnen überprüfen lassen. Die Auszeichnung für die VBV nahmen der Vorstandsvorsitzende KR Heinz Behacker und Prokurist Mag. Dietmar Sedelmaier im Rahmen der "qualityaustria Winners' Conference" am 22. Oktober 2013 im Palais Ferstel entgegen.

Unternehmensqualität fördert nachhaltigen Unternehmenserfolg

"Wir wollen unser Unternehmen im Sinne unserer Kunden und Partner konsequent weiterentwickeln und deren Anforderungen und Erwartungen bestmöglich erfüllen", so KR Heinz Behacker, Vorstandsvorsitzender der VBV - Vorsorgekasse AG. "All unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kümmern sich darum, dass sich unsere 2,3 Millionen Kundinnen und Kunden durch exzellente Beratung und Betreuung bestens serviciert fühlen. Das Excellence Modell unterstützt uns dabei, dem hohen Qualitätsanspruch in Zukunft noch besser gerecht zu werden. Um langfristige Unternehmenserfolge zu erzielen sind die Mitarbeitenden der Schlüssel zum Erfolg. Und da sind wir am besten Weg!"

Zur Vorbereitung des Assessments erstellte die VBV eine umfangreiche, detaillierte Darstellung des Unternehmens mit einer Gliederung der Organisation sowie eine Beschreibung der Unternehmensqualität. Anhand der EFQM-Kriterien fügte ein großer Teil der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Informationen aus allen Organisationsteilen zu einem Gesamtbild zusammen, wodurch die externen AssessorInnen ihre ersten Eindrücke zur VBV erhielten.

Hoch einzuschätzende Leistung der VBV - Vorsorgekasse

Konrad Scheiber, Geschäftsführer der Quality Austria: "Die Quality Austria gratuliert der VBV sehr herzlich zu dieser herausragenden Leistung. Es spricht für sich, dass die VBV als erste Vorsorgekasse Österreichs diesen Qualitätslevel erreichen konnte. Bei Organisationen mit hoher Unternehmensqualität sind Freude und Stolz spürbar, Kraft wird wirksam, Lebendigkeit zeigt sich, das Unternehmen ist gesund, hat Energie und kann Herausforderungen meistern. Merkmale der Unternehmensqualität sind etwa Kundenzufriedenheit, Mitarbeiterloyalität, Innovationsrate und Kompetenz - auch die der Partner oder Lieferanten. Diese Vorsteuergrößen finden sich normalerweise nicht in Monatsberichten oder Bilanzen, werden häufig zu spät beachtet - machen aber Unternehmensqualität aus. Alle Beteiligten sollen ausgewogen berücksichtigt werden - Dies betrifft Eigentümer, Mitarbeiter, Kunden, Partner, Lieferanten und die Gesellschaft. Die Führungskräfte haben dabei beides im Blick: Das Tagesgeschäft und die langfristig orientierte Arbeit an der Zukunft."

Die Quality Austria ist der führende österreichische Ansprechpartner für Wirtschaft und Gesellschaft zu allen Fragen zum Thema Unternehmensqualität.

Mit einem Marktanteil von einem Drittel ist die VBV -Vorsorgekasse AG seit über zehn Jahren die klare Nummer 1 am Markt der betrieblichen Altersvorsorge. Jeder dritte Arbeitnehmer, Arbeitgeber und Selbständige ist Kunde des Unternehmens. Gelebte Nachhaltigkeit bei der Veranlagungsstrategie sowie der verantwortungsvolle Umgang mit Ressourcen haben bei der VBV -Vorsorgekasse AG seit über zehn Jahren Tradition. Das Unternehmen ist damit Vorbild und Trendsetter in der Branche.

