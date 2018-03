FPÖ-NÖ: Werner Herbert und Udo Landbauer sollen in Bundesrat und Landtag nachrücken

Landesvorstand empfiehlt dem Landtagsklub die Nominierung für die nächste Landtagssitzung

St. Pölten (OTS) - "Nach der heutigen Angelobung der Nationalräte Barbara Rosenkranz und Christian Hafenecker war es notwendig, im Landesparteivorstand über die Nachbesetzung der dadurch freigewordenen Mandate in Landtag und Bundesrat zu diskutieren!", sagt FPÖ-Landesparteiobmann Nationalrat Dr. Walter Rosenkranz.

"Wir haben uns daher im Zuge der Vorstandssitzung vom 29.10. in St. Pölten darauf geeinigt, den Freiheitlichen Klub im NÖ Landtag zu ersuchen, Udo Landbauer für die Nachfolge im Landtag, sowie Werner Herbert für das freigewordene Bundesratsmandat zu nominieren. Wir sind uns sicher, dass diese beiden Persönlichkeiten die Schlagkraft unserer Partei in den gesetzgebenden Körperschaften weiter erhöhen werden. Weitere Veranlassungen werden nun durch den Landtagsklub, bzw. durch die Landtagssitzung, in der etwa der Bundesrat gewählt werden muss, erfolgen!", schließt Walter Rosenkranz.

