Karas leitet parlamentarische Untersuchung zur Troika

EU-Parlamentsvizepräsident: Troika-Untersuchung wird "keine Verurteilung, sondern konstruktive Auseinandersetzung"

Brüssel, 30. Oktober 2013 (ÖVP-PD) Othmar Karas, Vizepräsident des Europäischen Parlaments, wird Berichterstatter der parlamentarischen Untersuchung der Arbeit der Troika in Griechenland, Zypern, Portugal und Irland. Diese Aufgabe übernimmt er gemeinsam mit einem französischen Sozialisten. Das Parlament will eine stärkere parlamentarische Kontrolle der Emissäre der Geldgeber in den Krisenländern und wird deshalb einen Bericht erstellen und gegebenenfalls Änderungen vorschlagen. "Es wird eine Untersuchung, keine Verurteilung", stellt Karas klar. "Ziel ist ein konstruktiver Vorschlag für mehr Transparenz, demokratische Legitimierung und parlamentarische Kontrolle der Arbeit der

Troika", so Karas. ****

Karas tritt für eine parteiübergreifende Zusammenarbeit bei der Untersuchung ein: "Ich bleibe auch bei dieser parlamentarischen Untersuchung meinem Stil treu: sachlich statt oberflächlich, ernsthaft statt populistisch, parteiübergreifend statt ideologisch. Nur so können wir gemeinsam die notwendigen Schlussfolgerungen erarbeiten und die nötigen Konsequenzen vorschlagen", so der Parlamentsvizepräsident. Das Problem der Troika bestehe darin, dass sie "im Grunde ein Provisorium ist, weil sie eine Zusammenarbeit

der Geberländer außerhalb der EU-Strukturen ist". "Die Troika muss ein Gemeinschaftsinstrument werden, das dem EU-Parlament gegenüber rechenschaftspflichtig ist", fordert Karas.

Als Berichterstatter wird Karas die parlamentarischen Untersuchungen leiten, die Verbesserungsvorschläge im Parlament politisch verhandeln und den Abschlussbericht verfassen. "Die Art, wie die Emissäre der Geldgeber den Krisenländern Reform- und Sparprogramme auferlegen, ist bisher unklar. Es kann nicht sein, dass da nur Beamte entscheiden", erläutert Karas. "Wenn das EU-Parlament stärker eingebunden wäre, hätte es sicher keine Senkung des Mindestlohns in Griechenland gegeben", so der EU-Politiker.

Bei einer Sitzung des Wirtschafts- und Währungsausschusses des EU-Parlaments am 5. November soll die inhaltliche Arbeit beginnen. Noch vor der Europawahl im Mai 2014 soll die Arbeit abgeschlossen sein.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Othmar Karas MEP, Tel.: +32-2-284-5627,

othmar.karas@ep.europa.eu

Daniel Köster M.A., EVP-Pressedienst, Tel.: +32-487-384784,

daniel.koster@ep.europa.eu