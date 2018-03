Acrylmalereien auf Aluminium im Bezirksmuseum 23

Ausstellung endet am Samstag (9-12 Uhr), Zutritt gratis

Wien (OTS) - Neben anziehenden Gemälden auf Leinen fertigt die Malerin Ulrike Mittlböck mit Acrylfarben wirkungsvolle Bilder auf Aluminium-Untergrund an. Die Wienerin des Jahrgangs 1966 hält mannigfaltige Motive fest. Von urbanen Szenarien bis zu Landschaftsansichten erstreckt sich der Bilderreigen. Die mit der Spachtel oder dem Pinsel gestalteten Arbeiten haben große Ausdruckskraft. Mit viel Feingefühl abstrahiert die Künstlerin reale Formen und die subtile Farbgebung gefällt nicht minder. Ein repräsentativer Querschnitt durch das Schaffen von Ulrike Mittlböck ist seit Anfang Oktober im Liesinger Bezirksmuseum (23., Canavesegasse 24) zu bestaunen. Letztmals können diese feinen Malereien am Samstag, 2. November, betrachtet werden. Das Museum ist an dem Tag zwischen 9.00 und 12.00 Uhr offen. Der Eintritt ist kostenlos. Fragen zu der Schau beantwortet der auf ehrenamtlicher Basis tätige Museumschef, Maximilian Stony, unter der Rufnummer 869 88 96 (tlw. Anrufbeantworter). E-Mails an den Museumsleiter:

bm1230@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Künstlerin Ulrike Mittlböck:

www.mittlboeck.at

Bezirksmuseum Liesing:

www.bezirksmuseum.at

