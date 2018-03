Bundespräsident Dr. Heinz Fischer gratuliert Dr. Walter Melnizky zum Geburtstag

Wien (OTS) - Bundespräsident Dr. Heinz Fischer hat dem Präsidenten des Obersten Gerichtshofes i.R. Hofrat Dr. Walter Melnizky zum 85. Geburtstag ein Glückwunschschreiben übermittelt, in dem er ihm für seinen bedeutenden Dienst an der österreichischen Rechtspflege dankt. "An der Spitze des Obersten Gerichtshofes haben Sie sich große Verdienste um den Rechtsstaat erworben und sich höchstes Ansehen bei allen demokratischen Kräften erworben", so der Bundespräsident in seinem Schreiben.

