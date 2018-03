Weltvegantag am 1. November: Rein pflanzliche Ernährung ist am Tierfreundlichsten

Verein Pfotenhilfe veröffentlicht wöchentlich Rezepte zum Nachkochen

Wien / Lochen am See (OTS) - Seit ihn die britische "Vegan Society" 1994 ins Leben gerufen hat, gilt der 1. November als Weltvegantag. Der Verein Pfotenhilfe nimmt dies zum Anlass um auf die positiven Auswirkungen veganer Ernährung auf den Tierschutz aufmerksam zu machen. Mit einer Rezeptdatenbank soll außerdem gezeigt werden, wie einfach es ist, tierfreundlich zu kochen.

In den auffällig vielen Medienberichten der letzten Monate zum Thema vegane Ernährung ist immer wieder die Rede von einem "Boom" oder "Megatrend". Kein Wunder, wenn immer wieder neue vegane Restaurants und sogar Supermärkte eröffnen, Spitzenköche sich an vegane Menüfolgen wagen und immer mehr Kochbücher zum Thema erscheinen. Wer hätte vor einigen Wochen von Spitzenkoch Siegi Kröpfl erwartet, dass er mit seiner veganen Tochter ein veganes Kochbuch veröffentlicht? Und wer hätte vor wenigen Jahren noch damit gerechnet, dass in einer Umfrage 9% der Bevölkerung angeben an, sich rein vegetarisch/vegan zu ernähren? Bei den unter 40-Jährigen sind es sogar 17%. Die Gründe, warum sich Menschen entscheiden sämtliche Tierprodukte aus der Ernährung oder auch allen anderen Lebensbereichen wegzulassen, reichen von Ethik und Tierschutz über Gesundheit bis hin zu Welthunger oder Klimaschutz.

Auch der Verein Pfotenhilfe hat vor wenigen Monaten eine innovative Aktion gestartet, um bei den Menschen mehr Bewusstsein für Nahrungsmittel und deren Herkunft zu schaffen. Auf www.pfotenhilfe.org/rezepte wird nun jede Woche ein neues tierfreundliches Rezept veröffentlicht. "Wir möchten den Menschen mit dieser Aktion zeigen, wie einfach es sein kann, vegan und somit tierfreundlich zu kochen", betont Sonja Weinand, Sprecherin des Vereins Pfotenhilfe.

Menschen, die die Pfotenhilfe Lochen (OÖ) besuchen, sehen meist zum ersten Mal Tiere, denen das Schicksal eines so genannten "Nutztiers" erspart bleibt. Der mittlerweile ausgewachsene Eber und Facebook-"Star" Enrico (www.facebook.com/Enrico.Pfote) feierte soeben seinen zweiten Geburtstag. Normalerweise wäre er nur etwa sechs Monate alt geworden. "Wer ein- oder mehrmals wöchentlich bewusst auf tierische Produkte verzichtet, tut damit der eigenen Gesundheit und dem Tierschutz etwas Gutes. Mit den leicht nachzukochenden Rezepten auf unserer Homepage geht das kinderleicht", berichtet Weinand.

Der Verein Pfotenhilfe möchte außerdem alle Hobbyköche dazu aufrufen, ihre persönlichen tierfreundlichen Rezepte per E-Mail an info @ pfotenhilfe.org zu senden, gerne auch mit Foto. "Die besten Einsendungen werden auf unserer Website veröffentlicht und pro Quartal wird ein Gewinner gezogen, der sich über tolle Preise freuen darf. Der Einsendeschluss für das kommende Quartal ist der 30. November 2013", so Weinand abschließend.

