MA 48: Alles orange - Halloween auf den Wiener Mistplätzen

31. Oktober ab 16 Uhr: Köstliche Hokkaido-Kürbisse gratis für MistplatzbesucherInnen

Wien (OTS) - Als kleines Dankeschön für die umweltgerechte Entsorgung von Problemstoffen, Sperrmüll, Elektrogeräten und Co. gibt es auf Wiens Mistplätzen dieses Jahr zu Halloween am 31. Oktober ab 16 Uhr ein spezielles Angebot für die KundInnen: Bei der Abgabe von Abfällen oder der Bereitstellung von Flohmarktware für den 48er Basar gibt es für jeden Besucher einen von der MA 48 gepflanzten und geernteten Hokkaido-Kürbis - solange der Vorrat reicht. Damit veranschaulicht die MA 48 den perfekten Biokreislauf - denn gewachsen sind die Kürbisse auf einem Feld neben der Deponie Rautenweg auf herrlichem Kompost aus Gras, Apfelputz & co aus den Biotonnen.

Der perfekte Biokreislauf: von der Biotonne zum Kürbis

Gartenabfälle und Laub gelangen aus der Biotonne und von den Mistplätzen zur Kompostierung in das MA 48-Kompostwerk Lobau. Nach einer Rotte von 2 bis 3 Monaten entsteht daraus wertvoller Kompost, der als wichtiger Nährstofflieferant für den Boden und die Pflanzen dient. Ausgangsmaterial für Wiener Kompost und daher auch für die Blumenerde "Guter Grund" sind rund 100.000 Tonnen an Bioabfällen. Im Kompostwerk Lobau der MA 48 entsteht daraus jährlich zwischen 40.000 und 50.000 Tonnen Kompost höchster Qualität, der sogar für den biologischen Landbau geeignet ist. Sämtliche Maschinen hierfür werden umweltfreundlich mit Biodiesel betrieben.

Vom perfekten Biokreislauf können sich nun die Besucherinnen und Besucher der Mistplätze selber überzeugen: Über 6.000 herrliche Hokkaido-Kürbisse wurden heuer neben der Deponie Rautenweg am Kompostversuchsfeld gepflanzt und von MitarbeiterInnen der MA 48 und KollegInnen der Personalvertretung geerntet. Auf dem Feld setzt die MA 48 ihren eigenen Kompost aus der Biotonne ein und veranschaulicht damit den Wienerinnen und Wiener plakativ, welch hochwertiges Produkt aus "ihrer Biotonne" kommt - nämlich Kompost in bester Qualität und schließlich Top-Kürbisse für Suppe & Co.

Mistplätze - 19 komfortable Serviceeinrichtungen

Die 19 Wiener Mistplätze werden jährlich von über 2,4 Millionen BesucherInnen besucht und sind somit wichtige Einrichtungen zur umweltgerechten Entsorgung von Altstoffen, Elektrogeräten, Sperrmüll und Problemstoffen. Pro Jahr werden hier ca. 170.000 Tonnen an Abfällen kostenlos von den Wienerinnen und Wienern abgegeben.

Die Mistplätze wurden bereits 1988 zur kostenlosen Entsorgung von Abfällen für die WienerInnen eingerichtet. Heute dienen die Plätze nicht mehr ausschließlich der umweltkonformen Entsorgung der Wiener Abfälle, sondern vielmehr auch als Serviceeinrichtung.

An den Mistplätzen können beispielsweise auch gebrauchsfähige Altwaren abgegeben werden. Diese werden dem 48er-Basar zur Verfügung gestellt oder kommen karitativen Zwecken zu Gute. Pro Jahr werden dadurch ca. 700 Tonnen an Abfällen vermieden.

Am Mistplatz sind folgende Gegenstände erhältlich:

o Gratis-Batterie-Sammelbox: Diese kostenlose Box ist praktisch für die Sammlung von Batterien zu Hause.

o Gratis- Altölsammelbehälter: Die Drei-Liter-WÖLI-Kübel für Altspeiseöle und -fette für zu Hause gibt es gratis, den 25 Liter fassende Gastro-Wöli für die Gastronomie gibt es für 5 Euro bei der Erstabholung.

o Gratiskompost: Zwei Kubikmeter Kompost aus biogenen Abfällen können kostenlos abgeholt werden. Dies gilt für alle Mistplätze mit Ausnahme der beiden Mistplätze Landstraße: 3., Grasbergergasse 3 und Ottakring: 16., Kendlerstraße 38a

o Blumenerde mit dem Österreichischen Umweltzeichen: Die torffreie Erde "Guter Grund" in 18- und 40-Liter-Säcken zum Preis von drei Euro beziehungsweise fünf Euro, hergestellt aus dem Wiener Kompost der Biotonnen

o Laubsack: Die praktische Ergänzung zur Biotonnen ist speziell im Herbst sehr hilfreich, um die großen Laubmengen zu entsorgen. Einen 100 Liter Sack gibt es um 1Euro auf jeden Wiener Mistplatz

o Weihnachtssäcke: In der Adventszeit gibt werden Weihnachtssäcke zugunsten des Integrationshauses in drei verschiedenen Größen verkauft. Das ist eine Maßnahme gegen die weihnachtliche Verpackungsflut und ein Beitrag zur Abfallvermeidung.

o Regentonnen aus alten Abfallbehältern gibt es um zehn Euro das Stück.

o Die Wiener Mistplätze haben von Montag bis Samstag, jeweils von 7 bis 18 Uhr geöffnet. Der Mistplatz in 22., Percostraße 4 öffnet auch an Sonntagen von 7 bis 18 Uhr seine Pforten

