Transaero Airlines bietet neuen einzigartigen Service

Moskau (ots/PRNewswire) - Transaero Airlines hat die Erweiterung seiner erstklassigen Angebote an Mittelstreckenflügen bekanntgegeben. Passagiere, die von einer Reihe europäischer Städte, von Israel und GUS-Staaten nach Moskau fliegen, können den Luxus und die Exklusivität des Imperial Class-Service geniessen, der bisher nur auf den Langstreckenflügen der Fluggesellschaft verfügbar war.

Die Flugzeuge Boeing 737-800 von Transaero wurden so verändert, dass sie eine Kabine der Imperial Class mit vier komfortablen Sitzen, eine Kabine der Business Class mit acht Sitzen und mit mehr Beinfreiheit (43 Zoll) und über eine Kabine der Economy Class verfügen, in der 132 Passagiere Platz haben. Der Sitzabstand in der Economy Class beträgt 34 Zoll. Im Vergleich zu den Standardangeboten auf dem Markt stellt dies einen grossen Wettbewerbsvorteil für Mittelstreckenflüge dar.

Die Imperial Class verfügt über grosse und komfortable Sitze, welche einfach in ein komfortables, flaches Bett verwandelt werden können. Das Menü der Flüge von Moskau weist eine Reihe an verschiedenen köstlichen Mahlzeiten aus dem luxuriösesten Restaurant der russischen Hauptstadt auf, vom Café Pushkin. Die Passagiere werden individuell von VIP-Stewardessen betreut.

Im Winterflugplan 2013/2014 werden sechs Boeing 737-800-Flugzeuge mit Imperial Class zur Flotte von Transaero hinzukommen. Diese Flugzeuge werden auf den Flügen von London, Paris, Tel Aviv, Pathos, Astana und Almaty nach Moskau zum Einsatz kommen.

Zusätzlich zur einzigartigen Konfiguration der ?'oeing 737-800 wird den Passagieren von Transaero die Möglichkeit gegeben, den High-Speed-Internetanschluss an Bord zu nutzen.

Olga Pleshakova, Transaero Airlines CEO erklärte: "Wir freuen uns, unseren Kunden diesen neuen verbesserten Komfort an Bord der Boeing 737-800-Flugzeuge mit dieser neuen Ausstattung bieten zu können. Ich bin mir sicher, dass die Passagiere diesen Luxus der Imperial Class, den Komfort eines Flugs in der Business Class sowie den grösseren Sitzabstand in der Economy Class im Vergleich zur traditionellen Ausstattung der Standardrumpfflugzeuge sehr schätzen werden. Die Imperial Class ist unser einzigartiges Produkt. Seit der Einführung vor fünf Jahren sind mehr als 52.000 Passagiere in der Imperial Class gereist. Die Einführung des neuen Services auf Mittelstreckenflügen ist Teil der Strategie des Unternehmens, die darauf abzielt, den Kundenservice und die Erneuerung der Flotte zu verbessern.

Informationen zu Transaero Airlines:

Transaero Airlines ist die zweitgrösste Passagierfluglinie in Russland. Transaero führte seine Services im November des Jahres 1991 ein. Transaeros Flotte besteht aus 100 Flugzeugen, die vorrangig von Boeing sind. Laut JACDEC, deutsches Zentrum, rangiert Transaero unter den 6 sichersten Fluggesellschaften in Europa. Transaero bietet mehr als 240 Strecken weltweit an.

