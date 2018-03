Maxion Wheels stellt auf China Commercial Vehicles Show 2013 Trade Fair aus

Königswinter, Deutschland (ots/PRNewswire) - Maxion Wheels gab heute bekannt, dass Vertreter der Geschäftsleitung sowie Vertriebsvertreter aus Europa, Indien und dem Asien-Pazifik-Raum an der China Commercial Vehicles Show 2013 Trade Fair (Nutzfahrzeugmesse) in Wuhan teilnehmen werden. Die China Commercial Vehicles Show 2013 findet vom 30. Oktober bis zum 2. November statt und ist die führende Nutzfahrzeugmesse in China. Vertreter von Maxion sind auf Stand A2301 in Halle 2 anzutreffen. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.ccvs.asia/EN/.

Informationen zu Maxion Wheels

Maxion Wheels ist ein weltweit führender Produzent von Alu- und Stahlrädern für Pkws und leichte Nutzfahrzeuge sowie Stahlrädern für Lkws und Anhänger. Die Firma hat 25 Niederlassungen für Verkauf und Fertigung in 15 Ländern auf der ganzen Welt. Produkte der Firma werden von allen großen Herstellern von Pkws und leichten Nutzfahrzeugen in Nord- und Südamerika, Asien und Europa sowie von Nutzfahrzeugherstellern auf der ganzen Welt gekauft. www.iochpe-maxion.com.br, www.hayes-lemmerz.com, www.fumagalliwheels.com.

KONTAKT: Eric Moraw, Maxion Wheels, +1-734-737-5000