Tiroler Tageszeitung, Leitartikel, Ausgabe vom 30. Oktober 2013. Von ALOIS VAHRNER. "Lohn-Krimi auf Österreichisch".

Innsbruck (OTS) - Untertitel: Über fünf Runden gingen heuer die Metaller-Lohnverhandler, um sich dann - wie meistens - genau in der Mitte zu treffen und heikle Themen wie jene der Arbeitszeiten wieder einmal auf die lange Bank zu schieben.

Ein Glas kann man bekanntermaßen als halbvoll oder als halbleer bezeichnen. Das gilt auch für die in der Nacht auf Dienstag doch noch fixierte Einigung auf den Kollektivvertrag der mit 120.000 Beschäftigten größten Metaller-Gruppe der Maschinen- und Metallwarenindustrie.

Nach wochenlangem Vorgeplänkel, in dem die Unternehmer wieder einmal wie tibetanische Gebetsmühlen auf die schwierige Konjunkturlage (das stimmt ja heuer für viele Betriebe wirklich) und die Gewerkschafter auf die hohe Teuerung und noch immer satte Gewinne hinwiesen, ging es ab in den Verhandlungsring. Die Gewerkschaften erhöhten nach den ersten Runden die Kampfrhetorik und hielten Betriebsversammlungen ab. In Normaljahren verkündeten die Verhandler in der vierten Runde zu nachtschlafender Stunde eine Einigung - natürlich mit dem Hinweis an die jeweils eigenen Mitglieder, bis an die Grenzen gegangen zu sein. Diesmal war der Karren aber verfahren, weil beide Seiten nicht gerade mit Flexibilität glänzten. So stand wie schon vor zwei Jahren unnötigerweise ein Streik ab gestern Früh im Raum, der dann aber mit entsprechendem "Zureden" der obersten Sozialpartner-Spitzen abgebogen wurde.

Jetzt bekommen die Metaller mit 1. November im Durchschnitt 2,85 Prozent mehr Lohn und Gehalt. Damit haben sich Unternehmer (boten 2,3 Prozent mehr) und Gewerkschaft (verlangten 3,4 Prozent mehr) exakt in der Mitte getroffen. Dass niedrigere Einkommen prozentmäßig etwas stärker und höhere dafür etwas schwächer erhöht werden, ist sinnvoll. Dass jetzt auch die fünf anderen, von der Unternehmerseite aus der früheren großen Metallerrunde getrennten Verbände fast oder ganz ident abschließen werden, ist absehbar.

Für die sich sonst so gerne in aller Welt als Vorbild präsentierende Sozialpartnerschaft war die Metaller-Einigung zumindest die Bestätigung, dass das Modell, wenn diesmal auch sehr holprig, noch funktioniert. Ein besonderes Ruhmesblatt haben sich beide Seiten aber noch nicht verdient. Weil sie abseits des ohnehin auf der Hand gelegenen Lohn-Kompromisses heiße Eisen wie flexible Arbeitszeiten, Zeitkonto, die Behandlung von Rauchpausen auf der einen sowie kürzere Arbeitszeiten für besonders belastete Arbeitnehmer oder auch ein früherer Anspruch auf sechs Wochen Urlaub vorerst ausgeklammert haben. Es wird nicht überall eine Lösung geben, aber gegenseitige Blockaden in allen Punkten darf es nicht geben. Das diesbezügliche Beispiel aus der Politik bei der Bildung sollte abschreckend genug sein.

