Umfangreiche Zusammenfassung vorklinischer Daten und klinischer Anwendungen von CERAMENT(TM)|BONE VOID FILLER in "Expert Review of Medical Devices" veröffentlicht

Lund, Schweden (ots/PRNewswire) - BONESUPPORT AB, ein aufstrebendes Unternehmen im Bereich injizierbarer Knochenersatzmaterialien für orthopädische Traumata, Knocheninfektionen und Instrumentenentwicklung im Bereich orthopädischer Chirurgie, gab heute bekannt, dass sich ein umfangreicher Artikel, der aktuelle veröffentlichte und vorgestellte Daten zu Verbundprodukten mit Calciumsulfat und Hydroxylapatit zusammenfasst, in großem Umfang auf vorklinische Studien und klinische Anwendungen beruft, die zum CERAMENT(TM)|BONE VOID FILLER veröffentlicht worden waren. Der Artikel wurde in der neuesten Ausgabe (Nummer 5 2013) des Magazins Expert Review of Medical Devices veröffentlicht. Die Autoren kommen darin zu dem Schluss, dass die aktuellen vorklinischen und klinischen Daten die Sicherheit, Effizienz und Leistung zur Knochenremodellierung von CERAMENT(TM) bestätigen. Darüber hinaus kamen die Autoren in Bezug auf verschiedene Anwendungen wie Osteotomien, Zysten- und Defektfüllung, Schädeldeformierungen, Vertebroplastie und diabetische Fußinfektionen zu guten klinischen Ergebnissen. Sowohl normale als auch osteoporotische Knochen heilten.

"Knochen ist das am zweithäufigsten transplantierte Gewebe nach Blut, und Autotransplantate stellen den aktuellen Behandlungsstandard dar, der jedoch mit hoher Morbidität im Spenderbereich einhergeht", erklärte Professor Ming Hao Zheng, leitender Forscher dieser Studie. "Es liegt ein großer Bedarf an verbesserten, injizierbaren Knochenersatzmaterialien vor, und CERAMENT(TM) bietet in einer Vielzahl von Anwendungen sehr gute klinische Ergebnisse. Darüber hinaus stellt die Wirkstofffreisetzung neben der Osteokonduktivität von CERAMENT einen vielversprechenden Durchbruch für die Behandlung von tiefen Knocheninfektionen und Gelenkentzündungen dar."

"Die wissenschaftliche Forschung von CERAMENT(TM) hat in den letzten zehn Jahren fast fünfzig Studien durchgeführt, die meisten davon mit den auf dem Markt erhältlichen injizierbaren Knochenersatzmaterialien", erklärte Lloyd Diamond, CEO von BONESUPPORT. "Unser Erfolg als Knochenersatzmaterial der nächsten Generation liegt darin, dass wir das Leben der Patienten, die gegen diese schwere Krankheit kämpfen, verbessern können. Wir freuen uns sehr über die positiven Ergebnisse, die in dieser umfassenden Studie erneut vorgelegt werden konnten."

Über BONESUPPORT

BONESUPPORT ist ein aufstrebendes Unternehmen im Bereich injizierbarer Knochenersatzmaterialien für orthopädische Traumata mit Schwerpunkt auf Knocheninfektion, Instrumenten Augmentation im Bereich der orthopädischen Chirurgie und Wirbelsäulenanwendungen.

CERAMENTTM ist ein injizierbares, synthetisches Knochenersatzmaterial, das die Eigenschaften von Spongiosa imitiert. Es ermöglicht die kontrollierte Resorption um künftigen Knocheneinwuchs zu unterstützen und ist unter örtlicher Betäubung für minimalinvasive Chirurgie injizierbar. Die einzigartigen biologischen Eigenschaften von CERAMENT bieten eine konsistente, vorverpackte und einsatzbereite Lösung zur optimalen Versorgung.

CERAMENTTM|G ist das erste CE zertifizierte, injizierbare, Antibiotikum freisetzende, keramische Knochenersatzmaterial. CERAMENTTM|G ist gekennzeichnet zur Förderung und zum Schutz der Knochenheilung bei Osteomyelitismanagement (Knocheninfektionen) in CE Ländern. CERAMENTTM|G ist nicht in den USA erhältlich.

CERAMENTTM ist eine ausgereifte Produktplattform, die in den USA und Europa kommerziell erhältlich ist und die Behandlung von Knochenfragilität sowie anderen krankheits- oder traumabedingten Frakturen, revolutioniert. Die wissenschaftliche Forschung von CERAMENT umfasst mehr als elf Jahre und über fünfundvierzig präklinische, klinische und tierexperimentelle Studien. Mehr als 6.000 Patienten sind mit CERAMENT behandelt worden. Das in Lund, Schweden, ansässige Unternehmen wurde 1999 gegründet und besitzt Niederlassungen in den USA und in Deutschland. Um mehr über BONESUPPORT zu erfahren, besuchen Sie bitte www.bonesupport.com.

