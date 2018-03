SP-Strobl ad Wiener Zukunftsbudget 2014: Wien wird Erfolgskurs beibehalten!

Wien (OTS/SPW-K) - "Dass Wien bereits zum vierten Mal in Folge zur lebenswertesten Stadt der Welt gewählt wurde, ist ein klarer Beweis dafür, dass der von uns eingeschlagene Weg richtig ist und wir auf Kurs liegen. Wien ist ein hervorragender Wirtschaftsstandort, ein Magnet für Menschen, die sich in unserer Stadt verwirklichen wollen und auch die Möglichkeit dazu bekommen. Umso wichtiger ist es, in Zukunftsbereiche wie Gesundheit, Bildung und Wohnen weiter zu investieren und den Konsolidierungspfad konsequent einzuhalten", unterstrich der SP- Wirtschafts- und Finanzsprecher Fritz Strobl anlässlich des heute präsentierten Wiener Zukunftsbudgets 2014.

"Durch die antizyklische Budgetpolitik der Stadt ist es uns -verglichen mit anderen europäischen Städten - sehr gut gelungen, durch den bisherigen Verlauf der Finanzkrise zu kommen", so Strobl und weiter: "Der vorliegende Voranschlag zum Budget 2014 baut auf der guten Arbeit der Vergangenheit auf und setzt bewusste Schwerpunkte. Wir werden daher auch weiterhin dort, wo eine hohe Nachfragewirksamkeit gegeben ist, vernünftig investieren und haben bewusst die Neuverschuldung zurückgefahren. Sobald die Umkehr geschafft ist und keine neuen Defizite mehr notwendig sind, wird die Stadt Wien - wie schon bisher - Schulden zurückzahlen."

