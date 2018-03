Rohde & Schwarz durchbricht die Zwei-Milliarden-Marke im Auftragseingang

München (ots) - Rohde & Schwarz blickt auf ein besonders erfolgreiches Geschäftsjahr 2012/2013 (Juli bis Juni) zurück. Der Auftragseingang überschritt zum ersten Mal in der 80-jährigen Firmengeschichte die Grenze von zwei Milliarden Euro. In Europa konnte das Unternehmen seine führende Position leicht ausbauen, in den Regionen Asien und den USA wurden sogar deutliche Zuwächse verzeichnet. Alle vier Geschäftsfelder von Rohde & Schwarz trugen zu dem Erfolg bei.

Der Auftragseingang erhöhte sich im vergangenen Geschäftsjahr (Juli 2012 bis Juni 2013) gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 8,7 Prozent auf 2,04 Milliarden Euro. Der Umsatz stieg auf 1,9 Milliarden Euro, was einem Plus von 4,8 Prozent entspricht. Zum Geschäftsjahresende zählte Rohde & Schwarz 9.300 Mitarbeiter gegenüber 8.700 ein Jahr zuvor.

Rohde & Schwarz setzt auf vier strategische Säulen: Messtechnik, Rundfunk, Sichere Kommunikation sowie Funküberwachungs- und Funkortungstechnik. Erneut leistete die Mobilfunkmesstechnik den größten Beitrag zum Unternehmenserfolg. Grund hierfür ist das anhaltende starke Wachstum auf dem Smartphone-Markt, darunter auch bei LTE-Endgeräten. Der gesamte Markt für Smart Connected Devices, zu dem neben Smartphones auch PCs und Tablets zählen, entwickelt sich außerordentlich positiv. Die Folge waren volle Auftragsbücher und die höchste Produktionsauslastung in der Unternehmensgeschichte.

Zusammen mit den Tochterfirmen ipoque und SwissQual bietet Rohde & Schwarz Messtechnik für den gesamten Lebenszyklus eines Mobilfunknetzes aus einer Hand an. Manfred Fleischmann, Vorsitzender der Geschäftsführung, betont: "Mobilfunk-Netzbetreiber profitieren von aufeinander abgestimmten Messlösungen und haben dabei nur einen Ansprechpartner. Das ist einzigartig am Markt. Wir konnten dadurch in diesem Segment stärker wachsen als der Wettbewerb."

Auch im Geschäftsfeld Rundfunktechnik hat sich Rohde & Schwarz behauptet. Der Markt für digitale Sender ist in vielen Ländern nahezu gesättigt. Das Unternehmen konnte dennoch dank einer neuen Senderfamilie die Marktführerschaft bei terrestrischen Fernsehsendern weiter ausbauen. Auch im Studiobereich ist Rohde & Schwarz über seine Tochter Rohde & Schwarz DVS mit Produkten vertreten. Inzwischen ergänzen Audio-Video-Headends das Portfolio in diesem Segment. Damit entwickelt sich Rohde & Schwarz zum Lösungsanbieter in der gesamten Rundfunk-Wertschöpfungskette, angefangen bei der Postproduktion im Studio bis hin zur Aussendung des Rundfunksignals.

Die Geschäftsfelder Funkkommunikationstechnik sowie Funküberwachungs-und Funkortungstechnik konnten den Auftragseingang gegenüber dem Vorjahr deutlich steigern. Im Segment Flugsicherung hat Rohde & Schwarz ein strategisch wichtiges Referenzprojekt gewonnen. Das Unternehmen wird exklusiv die Flugsicherungsbehörden in Island und Irland mit HF-Funkgeräten und Sprachvermittlungssystemen für Flugverkehrskontrolldienste ausstatten. Rohde & Schwarz hat Ende 2012 darüber hinaus eine neue Generation von Software Defined Radios auf den Markt gebracht. Mit dem R&S SDTR will das Unternehmen verstärkt den Markt der taktischen Kommunikation adressieren.

Für das Geschäftsjahr 2013/2014 ist Fleischmann zuversichtlich: "Wir haben das Unternehmen mit Weitblick ausgerichtet. Es steht auf einem äußerst stabilen Fundament."

