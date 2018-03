Gratis-"App" für Brandschutz und Sicherheit

Wien (OTS) - Soeben ist die "Brandschutz- und Sicherheitsfibel 2014" als kostenloser Download für Ihr Smartphone erschienen!

Übersichtlich und leichtgängig erscheint die "Fibel" neben der klassischen Printversion nun auch im "Online-Kiosk" von amano media zum kostenlosen Download.

Bemerkenswert an dieser "App" ist auch, dass sie komplett auf das AppStore-Kauf-Prozedere verzichtet. Für das Laden neuer Publikationen ist weder ein Account, noch ein Login notwendig! Zwei Fingertapser und in der eigenen Magazin-Bibliothek erscheint die Brandschutz- und Sicherheitsfibel. So haben Sie dieses praktische "Werkzeug" mit Normen- und TRVB-Listen, Seminarkalender und Kontakt- und Produktinformationen von Fachfirmen stets griffbereit!

Alle Inhalte liegen im PDF-Format vor und können - einmal heruntergeladen - auch ohne Internetverbindung jederzeit problemlos gelesen werden.

Das Brandschutzforum Austria freut sich mit diesem aktuellen Medium "up to date" zu sein und allen Nutzern die "Fibel" jetzt auch für Smartphone & Co zur Verfügung zu stellen.

Die bewährte Druckversion der Brandschutz- und Sicherheitsfibel des Brandschutzforums Austria wird in den nächsten Tagen per Postversand zugestellt und selbstverständlich finden Sie den Seminarkalender bereits online auf der neu gestalteten Homepage www.brandschutzforum.at!

Rückfragen & Kontakt:

Heidemarie Schober

Tel.: 0316/81-92-11

schober @ brandschutzforum.at