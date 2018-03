Unterstützung für Jugendgruppen in Niederösterreich

Wilfing: In Jugendtreffs erwerben die Jugendlichen wichtige Kompetenzen fürs Leben

St. Pölten (OTS/NLK) - Jugend-Landesrat Mag. Karl Wilfing übergab kürzlich an zehn Jugendgruppen Förderungen von insgesamt 46.900 Euro. "Niederösterreich unterstützt die jungen Menschen im Land. Wir haben in den vergangenen zehn Jahren mehr als drei Millionen Euro in über 1.000 Jugendtreffs investiert. Das allein zeigt den hohen Stellenwert, den Jugendarbeit in unserem Land hat", so Wilfing.

Das Land Niederösterreich unterstützt regelmäßig Jugendgruppen bei der Errichtung, Adaptierung bzw. Ausgestaltung ihrer Jugendtreffs. "Wir wollen die Jugendlichen dabei unterstützen, für ihre Freizeitgestaltung eine entsprechende Infrastruktur zu schaffen. Jugendtreffs sind wichtige Kommunikationspunkte für unsere Jugend und entsprechen dem immer wieder geäußerten Wunsch nach geeigneten Räumlichkeiten in der Gemeinde, in denen man sich als junger Mensch unter Gleichaltrigen bewegen kann", sagt Wilfing.

Ein gutes Beispiel dafür ist die Jugend Herrnbaumgarten. Die Jugendlichen müssen das Dach des bestehenden Jugendhauses sanieren. Das Gebäude wurde früher als Arztordination genutzt. Vor rund 30 Jahren bestand dann kein Bedarf mehr. Da die Jugend Herrnbaumgarten damals einen Jugendraum benötigte, wurde das Gebäude in einen Jugendtreff umgewandelt. Seither wird dieser Jugendtreff intensiv von der Jugend genutzt. Aufgrund des Alters des Gebäudes sind der Dachstuhl und die Dacheindeckung schon seit einigen Jahren in einem sehr desolaten Zustand und muss daher dringend erneuert werden. Im Zuge des Projektes sollen der Dachstuhl saniert und die Dacheindeckung sowie die Dachrinnen komplett erneuert werden. Da einige Mitglieder der Jugend Herrnbaumgarten in handwerklichen Berufen tätig sind, kann ein Großteil der anfallenden Arbeiten in Eigenregie durchgeführt werden.

Ein Ziel dieser Jugendtreffs ist es, den jungen Menschen Möglichkeiten aufzuzeigen, wie man Zeit gemeinsam sinnvoll und spannend verbringen kann. Auch die Einhaltung des NÖ Jugendgesetzes, das mit seinen klaren und übersichtlichen Regelungen in Österreich Vorzeigecharakter hat, ist mit dieser Landesförderung verbunden.

"Einen Jugendtreff zu führen ist eine spannende Herausforderung. Hier kommt es wesentlich auf die Verantwortung der jungen Menschen selbst an. Teamfähigkeit, Toleranz, Gruppengeist und Delegationsfähigkeit sind nur einige der Schlüsselkompetenzen, die Jugendliche hier erwerben können. Wer in der Gruppe gut leben und arbeiten kann, wird auch später im Beruf erfolgreich sein", sagt dazu Wilfing.

Als Förderungswerber kommen NÖ Jugendvereine aber auch rechtlich nicht organisierte Jugendgruppen in Betracht.

