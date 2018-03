FPÖ: Strache gratuliert Norbert Hofer zur Wahl zum Dritten Nationalratspräsidenten

Wien (OTS) - FPÖ-Bundesparteiobmann HC Strache gratulierte heute Norbert Hofer herzlich zu dessen Wahl zum Dritten Nationalratspräsidenten. "Norbert Hofer gehört dem Nationalrat seit dem Jahr 2006 an und ist ein engagierter und kompetenter Sachpolitiker, der sich durch seine konsequente Arbeit über die Parteigrenzen hinweg Anerkennung erworben hat", betonte Strache. Besondere Verdienste habe Norbert Hofer in der Behindertenpolitik vorzuweisen und ebenso in der Umweltpolitik, zwei Themengebiete, die auch zu den Schwerpunkten seiner Präsidentschaft gehören werden. "Er wird ein fairer, verlässlicher und besonnener Dritter Nationalratspräsident sein", zeigte sich Strache überzeugt.

