Ehrenzeichenüberreichung in St. Pölten

Pröll: Stunde des Dankes für aktive Mitglieder der Familie Niederösterreich

St. Pölten (OTS/NLK) - Von einer Stunde des Dankes für aktive Mitglieder der Familie Niederösterreich, die über Jahrzehnte in und für Niederösterreich viel geleistet hätten, sprach Landeshauptmann Dr. Erwin Pröll heute, Dienstag, 29. Oktober, im Landtagssitzungssaal in St. Pölten, wo er 31 Ehrenzeichen, zwei Rettungsmedaillen und eine Gedenkmedaille des Landes Niederösterreich überreichte. Überdies gab es zehn Berufstitel, sechs Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich und vier Bundes-Ehrenzeichen.

Seinen Dank an alle, die bereit seien, sich für andere einzubringen, und mehr täten als ihre Pflicht, verband der Landeshauptmann mit der Anerkennung, die man Niederösterreich mittlerweile international entgegenbringe, weil das Zusammenstehen über eine lange Zeit zu einer sehr guten Entwicklung des Landes geführt habe.

"Ich bin überzeugt, Niederösterreich wird trotz aller Herausforderungen sehr gut vorankommen, weil ein Blick in die Geschichte lehrt, dass wir fähig sind, dem Gegenwind zu trotzen, anzupacken und die sich bietenden Chancen zu nutzen. Wir haben einen langen, erfolgreichen Weg hinter uns und viele Ziele vor uns. Wir sind bereit, dabei auch hohe Latten zu überwinden", betonte Pröll.

Im Angesicht der Herausforderungen innerhalb einer sich völlig verändernden Lebens- und Arbeitswelt, härter werdender Verteilungskämpfe etc. forderte der Landeshauptmann: "Das soziale Netz muss engmaschig sein, wir müssen in Bildung, Wissenschaft, Forschung, Innovation, Kultur und die Entwicklung des ländlichen Raumes investieren und eine gute wirtschaftliche Grundlage schaffen. Dann können wir Niederösterreich im internationalen Wettbewerb miteinander Schritt für Schritt vorwärts bringen. Das Grundvertrauen der Menschen zur Politik in Niederösterreich ist eine tragfähige Basis, um am Weg nach vorn noch Großes vollbringen zu können", so Pröll abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Niederösterreichische Landesregierung

Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit und Pressedienst

Tel.: 02742/9005-12175

www.noe.gv.at/nlk