Bundespräsident Dr. Heinz Fischer gratuliert Prof. Carl Djerassi zum Geburtstag

Wien (OTS) - Bundespräsident Dr. Heinz Fischer hat Professor Carl Djerassi zum 90. Geburtstag ein Glückwunschschreiben übermittelt, in dem er dessen jahrzehntelanges Wirken als weltbekannter Wissenschaftler würdigt. "Als Entwickler der ersten Antibabypille und durch Ihre zahlreichen Publikationen und Bücher haben Sie international große Anerkennung bei der Fachwelt gefunden und sind weltweit einer breiten Öffentlichkeit bekannt", so der Bundespräsident in seinem Schreiben.

