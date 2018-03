Frauen und Männer ticken bei der Partnersuche unterschiedlich

Hannover (ots) - Frauen legen bei der Partnersuche im Internet mehr Wert auf den sozialen Status eines möglichen Partners, Männer auf das Aussehen. Bei Homosexuellen gleichen sich die Geschlechter aber stärker an. Dies ist der Befund einer Untersuchung der psychologischen Online-Partnervermittlung www.Gleichklang.de, die sich auf die Angaben von 19252 partnersuchenden Frauen und 9656 partnersuchenden Männern stützt.

Etwas mehr als 15% der befragten Frauen gaben an, dass ein für sie in Frage kommender Partner gut ausssehen müsse. Mit 30% lag dieser Prozentsatz bei den befragten Männern doppelt so hoch. Etwas über 20% der Frauen gaben aber an, einen Partner mit möglichst hohem sozialem Status zu suchen. Bei den Männern bejahten dies lediglich 10%.

Dr. Guido F. Gebauer, Diplom-Psychologe bei Gleichklang, weist allerdings darauf hin, dass es sich nur um einen Durchschnittsunterschied handele. Tatsächlich betrachtete eine Mehrheit der befragten Frauen wie auch der Männer Aussehen und sozialen Status nicht als zentrale Auswahlmerkmale bei der Partnersuche. Außerdem seien die Geschlechtsunterschiede bei den befragten jüngeren Personen schwächer gewesen als bei den befragten älteren Personen. Interessanterweise nehme der Geschlechterunterschied zudem bei homosexuellen Personen ab. So legten homosexuelle Männer - im Vergleich zu heterosexuellen Männern - weniger Wert auf das Aussehen, aber mehr Wert auf den sozialen Status, während dies bei lesbischen Frauen genau umgekehrt sei. So komme es bei Homosexuellen zu einer Angleichung der Geschlechter.

Insgesamt gibt es nach Aussagen von Dr. Gebauer einen Geschlechterunterschied bei der Partnersuche, der aber nur von eher geringer Stärke sei und durch andere Faktoren, wie Alter oder sexuelle Orientierung, abgeschwächt werde. Verwundern würde es den Psychologen nicht, wenn der Geschlechterunterschied in den kommenden Jahrzehnten sogar gänzlich verschwinden würde.

