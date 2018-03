Ludo-Hartmann-Preis 2013 vergeben!

Der Verband Österreichischer Volkshochschulen verleiht Ludo-Hartmann Preis für "hervorragende Arbeiten" im Interesse der Volkshochschulen.

Wien (OTS) - Alle zwei Jahre verleiht der Verband den mit 2.200 Euro dotierten Ludo-Hartmann-Preis. Eine Jury, bestehend aus Dr. Hans Angerer, Vorsitzender der VHS Krems, Dr.in Elisabeth Brugger, Pädagogische Leiterin der Wiener Volkshochschulen GmbH, Univ.-Prof. Dr.in Elke Gruber, Universität Klagenfurt und Mag. Günter Kotrba, Direktor der VHS Salzburg, hat am 28. Oktober einen von zwei Ludo-Hartmann-Preisen für die Masterarbeit "Das Berufsberatungsamt der Stadt Wien und der Arbeiterkammer in Wien. Eine sozialhistorische Studie zur Bildungs- und Berufsberatung in Wien 1918-1933/34" an Karin Gugitscher vergeben. Die zweite Preisträgerin heißt Petra Reidl für ihre Facharbeit "Selbstgesteuertes Lernen in der Erwachsenenbildung - Möglichkeiten der Unterstützung von Selbstlernprozessen am Beispiel der Berufsreifeprüfung".

Für Arbeiten im Interesse der Volkshochschulen wird der mit 1.100 Euro dotierte Ludo-Hartmann-Förderungspreis ebenfalls alle zwei Jahre verliehen. Ein Ludo-Hartmann-Förderungspreis 2013 geht an MMag.a Tanja Mokina für deren Diplomarbeit zum Thema "Öffentlichkeit in der Grundbildung. Aufbau von Grundbildungsstrukturen in Kärnten". Der zweite Förderungspreis geht für "Bildung - für wen? - Eine exemplarisch wissenssoziologische Fallstudie zur Volkshochschul-Erwachsenenbildung in Wien", einer Masterarbeit, an Georg Ondrak, Bakk. phil.

Der Verband österreichischer Volkshochschulen gratuliert den GewinnerInnen.

