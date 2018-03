Whitepaper von PIERS und InformEx liefert neue Erkenntnisse über Trends beim Export von Chemikalien aus den USA

Newark, New Jersey Und Hamilton, New Jersey (ots/PRNewswire) - PIERS, das Unternehmen mit dem weltweit umfassendsten Portfolio and Data Intelligence-Ressourcen für den Seehandel der USA, hat in Zusammenarbeit mit InformEx, dem weltweit führenden Marktplatz für Chemikalien, einen neuen Bericht veröffentlicht, der die Topmärkte für den Export von Chemikalien aus den USA auf der Grundlage des Umfangs der zwischen 2007 und 2012 auf dem Seeweg transportierten Güter untersucht. (Link zu diesem Bericht:

"Market Opportunities for U.S. Chemical Exports: An Examination of Growth Across Major Markets"



(Marktchancen für den Export von Chemikalien aus den USA: eine Untersuchung des Wachstums in wichtigen Märkten) beschäftigt sich mit den wichtigsten geografischen Märkten für Exporte, klassifiziert anhand Kapitel 28 und 29 des amerikanischen Harmonized Tariff Schedule, die eine Übersicht über die Zollgebühren für verschiedene organische und anorganische Chemikalien sowie Edelmetalle und seltene Erden enthalten. Der Bericht liefert eine Risikobeurteilung für bestimmte Waren, für die in den fünf Jahren bis 2012 ein beträchtliches Wachstum zu beobachten war und deren Handelsvolumen relativ hoch ist. Das Ergebnis: wertvolle Marktdaten auf höchstem Niveau für Hersteller, Händler und Endbenutzer von Chemikalien und für Serviceanbieter für die Lieferkette der Chemieindustrie.

"Der Weltmarkt für Chemikalien ändert sich ständig und die Unternehmen, die an der Lieferkette für Chemikalien beteiligt sind, müssen die Faktoren, die die Nachfrage nach ihren Produkten beeinflussen, genau kennen," sagte Nancy Largay, Brand Director bei InformEx. "Durch Kombination der InformEx-Plattform mit den hochwertigen US-Handelsdaten von PIERS liefern wir das unternehmensrelevante Wissen, das die Entscheidungsfindung der Top-Player der chemischen Industrie entscheidend beeinflussen kann."

Hier sehen Sie einige der wichtigsten Ergebnisse des Berichts über Exporte aus den USA zwischen 2007 und 2012: Export von

-- Nukleinsäuren (HS-Code 2934) nach Brasilien: Anstieg um 405 Prozent -- Halogenderivate der Kohlenwasserstoffe (HS-Code 2903) nach China: Anstieg um 246 Prozent -- Titanoxide (HS-Code 2823) nach Indien: Anstieg um 513,9 Prozent -- Verbindungen mit Aminofunktion (HS-Code 2921) nach Südkorea: Anstieg um 368 Prozent -- Ringförmige Kohlenwasserstoffe (HS-Code 2902) nach Belgien: Anstieg um 114,6 Prozent -- Carbonsäuren (HS-Code 2918) in die Niederlande: Anstieg um 334,6 Prozent

"PIERS ist seit mehr als 35 Jahren ein vertrauenswürdiger Lieferant wertvoller Daten für die chemische Industrie," sagte Wael Jarous, Senior-Vizepräsident von PIERS - JOC Group Inc. "Ziel unseres Unternehmens ist es, zuverlässige Daten zu liefern, die eine fundierte Entscheidung ermöglichen. Daher investieren etliche der größten Namen in diesem Sektor in unsere Lösungen. Wir erreichen dieses Ziel durch Kombination des Wissens über das Unternehmen unseres Kunden mit unserem Know-how in Datenverarbeitung und -optimierung. Das Endergebnis ist eine leistungsstarke, an das Unternehmen des Kunden angepasste Lösung, die die strategische Entscheidungsfindung ermöglicht und fördert. InformEx bietet uns ein großartiges Forum, auf dem wir diese Partnerschaften noch besser entwickeln können. Daher freue ich mich über die Fortsetzung unserer engen Beziehung."

"Market Opportunities for U.S. Chemical Exports: An Examination of Growth Across Major Markets". Dieser Bericht bietet Informationen darüber, welche Märkte und Warengruppen beim Export von Chemikalien aus den USA am raschesten wachsen.

Informationen zu PIERS de.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@6cd8d18f PIERS ist die weltweit umfassendste Datenbank für den amerikanischen Seehandel; sie liefert Datenservices für Tausende von Abonnenten in etlichen Ländern. Das Unternehmen wurde vor mehr als 35 Jahren gegründet, startete das erste Projekt im Bereich weltweite Handelsdaten in Digitalformat und wurde rasch zum Branchenstandard für Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Analyse. Dank seiner einzigartigen Infrastruktur und seiner urheberrechtlich geschützten Technologie kann PIERS nicht nur Importdaten veröffentlichen, sondern auch alle Daten zum Export aus den USA liefern. PIERS gehört zur JOC Group Inc. und ist eine Schwesterfirma von The Journal of Commerce. Weitere Informationen finden Sie unter www.piers.com.

Informationen zu JOC Group Inc. de.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@ea63b1d The JOC Group Inc. ist der zuverlässige Lieferant von Business Intelligence, Daten und Events für Handels-, Transport- und Logistikexperten weltweit. Durch seine PIERS-Datenbank und ein marktführendes Datenangebot im Internet, in gedruckter Form und auf Events liefert JOC Group Inc. Kunden wichtige Informationen, aussagefähige Daten und Tools, durch die sie der Konkurrenz auf dem globalen Marktplatz stets um einiges voraus sind. Weitere Informationen finden Sie unter www.joc.com/group.



JOC Group Inc. ist Teil der AXIO Data Group, die wiederum Electra Partners gehört, einem unabhängigen Private Equity Fonds-Manager mit mehr als 30 Jahren Erfahrung im Midmarket. Im September 2012 verwaltete die Firma Fonds im Wert von mehr als zwei Milliarden USD. Dank ihres flexiblen Investmentverfahrens kann die Firma in etlichen unterschiedlichen Sektoren und Finanzinstrumenten wie beispielsweise Equity, Senior Equity, Wandelobligationen und Mezzanine Debt investieren. Weitere Informationen finden Sie unter www.axiogroup.net oder www.electrapartners.com.

Informationen zu InformEx de.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@4372f46e InformEx wird von UBM Live organisiert und fördert die kontinuierliche Entwicklung der Fein- und der Spezialchemieindustrie sowie der Industrie für speziell synthetisierte Chemikalien durch Bereitstellung von Networking-Tools, Schulungen und Seminare sowie Foren für die Zusammenarbeit der Communitys zur Beschleunigung des Wachstums der sich ständig verändernden Chemiebranche. Die jährlich stattfindende Messe InformEx ist seit 30 Jahren das absolute Muss für die Chemieindustrie und bietet einen Plattform für Networking und Unternehmensentwicklung. Auf dieser Messe treffen sich jedes Jahr mehr als 3.500 Experten für Fein- und Spezialchemikalien und Hunderte Aussteller aus zahlreichen Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter www.informex.com. Melden Sie sich jetzt an zur InformEx 2014 vom 21. bis 24 Januar in Miami Beach, Florida.

