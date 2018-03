ASFINAG: Mehr Sicherheit und höhere Leistungsfähigkeit - die neue A 23 Anschluss-stelle Landstraßer Gürtel ist fertiggestellt

Verkehrsfreigabe nach knapp vier Jahren Bauzeit

Wien (OTS) - Mehr Sicherheit und weniger Stau; das bringt die neu gestaltete Anschlussstelle Landstraßer Gürtel auf der A 23 Südosttangente Wien. Am heutigen Tag erfolgte die Verkehrsfreigabe. "Das Beispiel der Anschlussstelle A 23 Landstraßer Gürtel zeigt, dass es möglich ist, Projekte dieser Größenordnung zeitgerecht und unter beträchtlicher Kostenersparnis zu errichten. Dank der hervorragenden Zusammenarbeit zwischen ASFINAG und den Baudienststellen der Stadt Wien ist es gelungen, rund 30 Millionen Euro einzusparen", so Wiens Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou. Die Entflechtung des Verkehrs auf dem Kreuzungsplateau und die optimale Verkehrsanbindung des neuen Areals Eurogate standen im Mittelpunkt dieses Groß-projektes. "Der Umbau der Anschlussstelle ist ein Garant für mehr Verkehrssicherheit und höhere Leistungsfähigkeit in den Stoßzeiten - damit sind die Investitionskosten von 70 Millionen Euro nachhaltig gut angelegtes Geld", bekräftigt ASFINAG Vorstand Alois Schedl. Für die täglich 62.000 AutofahrerInnen ist die neue A 23 Anschlussstelle Landstraßer Gürtel ab heute befahrbar.

Bauen unter Verkehr

Oberste Prämisse der ASFINAG ist es, bei allen Bau- und Sanierungsmaßnahmen am bestehenden Netz untertags alle Fahrspuren offen zu halten. "Das zu bewerkstelligen bedingte eine hoch professi-onelle Planung aller Bau- und Verkehrsführungs-Phasen. Und das ist uns sehr gut gelungen", sagt Gernot Brandtner, Geschäftsführer der ASFINAG Bau Management GmbH. Auch Vizebürgermeiste-rin Vassilakou sieht das so: "Das von manchen befürchtete Verkehrschaos ist dank der hervorragenden Koordination ausgeblieben", stimmt sie Brandtner zu. Ein derart großes, übergreifendes Projekt insgesamt zu handeln, das bedarf der Koordinierung aller Beteiligten. Die koordinierenden Aufgaben hat bei der Neugestaltung der A 23 Anschlussstelle Landstraßer Gürtel die MA 28 übernommen. DI Bernhard Engleder, Leiter der MA 28 zeigt sich erfreut ob des gelungenen Ablaufes: "Der Umbau der Anschlussstelle sowie auch alle anderen Großbauvorhaben der letzten Jahre entlang der A 23 und im Umkreis waren sehr gut aufeinander abgestimmt und bestens koordiniert. Mit dem Instrument der sogenannten "Baustellenfreiheit" für Ausweichrouten haben wir insgesamt die Beeinträchtigungen für den Fließverkehr gering halten können".

Die Projekt-Meilensteine für höhere Leistungsfähigkeit und mehr Wohnkomfort

Bereits im Jahr 2012 wurde eine wichtige Direktverbindung von der Südosttangente in den dritten Bezirk in Betrieb genommen - der Wildganstunnel. Gemeinsam mit der Unterführung Eurogate stellen diese beiden Bauwerke die größten Meilensteine im Projekt dar. Zum einen dienen sie als niveaufreie Direktverbindung des Tangenten-Verkehrs mit der Landstraßer Hauptstraße und dem Landstraßer Gürtel, zum anderen stellen sie einen großen Teil der Lärmschutzmaßnahmen für die AnrainerInnen dar. Denn sowohl die Einhausung Wildganstunnel als auch die Unterführung Eurogate, nehmen den Tangenten-Verkehr auf und führen ihn fast lautlos an den angrenzenden Wohnhausanlagen vorbei. In Kombination mit der bis zu sechs Meter hohen Lärmschutzwand entlang der Abfahrtsrampe Richtung dritten Bezirk und jener ebenfalls bis zu sechs Meter hohen Wand auf der Landstraßer Hauptstraße, konnte der Schutz für die rund 3.000 BewohnerInnen des Wildgans- und Peter-Strasser-Hofs verbessert werden. Vizebürgermeisterin Vassilakous Dank richtet sich an die AnwohnerInnen, die während der Bauphase große Geduld bewiesen haben.

Gänzlich neu bei der A 23 Anschlussstelle Landstraßer Gürtel ist die Linksabbiegemöglichkeit von der Landstraßer Hauptstraße auf die Südosttangente. Damit wurde der dritte Bezirk sehr gut an das hochrangige Straßennetz angebunden.

Die Gestaltung und Projekte im Umkreis

Auch wenn es noch einige Zeit dauert bis die bereits gesetzten Kletterpflanzen den Wildganstunnel zur Gänze begrünen, so ist die Gestaltung desselben der ASFINAG ein wichtiges Anliegen gewesen. Bepflanzt wird die den Wohnhäusern zugewandte Seite der Einhausung. Zusätzlich werden die Zwi-schenflächen mit Kies, Moos und Grasstreifen gestaltet. Auch das Bauwerk selbst ist Teil der Gestal-tung. So soll die schräge Formgebung die verkehrliche Dynamik wiederspiegeln und den Eindruck eines Tors zur Stadt erwecken.

Die wesentlichen zusätzlichen Veränderungen nach dem Umbau des Landstraßer Gürtels sind die bis zu 3,5 Meter breiten Zwei-Richtungs-Radwege auf beiden Seiten und die Baumreihen von der Kleist-gasse bis zur Landstraßer Hauptstraße. Ähnlich präsentiert sich nach dem Umbau auch die Landstraßer Hauptstraße: Auf der Seite des Eurogates wurde ein bis zu 3,5 Meter breiter Zwei-Richtungs-Radweg vom Rennweg bis zum Landstraßer Gürtel errichtet, auch hier wurden Baumreihen auf beiden Seiten - und zwar von der Leberstraße bis zur Hofmannsthalgasse - vorgesehen. Im Zuge des Umbaus wurde die Landstraßer Hauptstraße von der Leberstraße bis zum Landstraßer Gürtel in Richtung Eurogate verlegt, wodurch der Verkehr von der Wohnbebauung abgerückt werden konnte. Östlich der Kreuzung Landstraßer Gürtel / Adolf-Blamauer-Gasse / Ghegastraße wurde eine Fuß-gängerInnen-Unterführung mit Stiegen und Lift errichtet. Diese verbindet das Eurogate mit der Halte-stelle der Straßenbahnlinie 18.

