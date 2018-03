Agata Ciabattoni ist FEMtech-Expertin des Monats November

Wien (OTS/BMVIT) - Um die Leistungen von Frauen und die Wichtigkeit von weiblicher Kreativität und der weiblichen Perspektive im Technologie- und Forschungsbereich sichtbar zu machen, wählt eine interdisziplinär besetzte, unabhängige Jury aus hochrangigen Vertreterinnen und Vertretern der Wirtschaft, der Wissenschaft und des Personalmanagements eine herausragende Expertin aus der FEMtech Expertinnendatenbank auf dem Gebiet der Forschung und Technologie zur "FEMtech-Expertin des Monats". Im November fiel die Wahl der Jury auf die Informatikerin Agata Ciabattoni. ****

Die engagierte Informatikerin wuchs in einem kleinen Dorf in den italienischen Marken auf und entschloss sich früh, ihren Ausbildungsschwerpunkt im Bereich Informatik zu setzen. Kurz nach der Schule zog sie nach Bologna und absolvierte dort ihr Informatikstudium mit Auszeichnung. Von Bologna zog sie nach Mailand, um dort ihr Doktoratsstudium an der Universität von Mailand zu absolvieren. Im Jahr 2000 kam sie durch ein Marie-Curie-Stipendium der EU nach Wien und habilitierte 2007 an der Technischen Universität in Wien, wo sie bis dato am Institut für Computersprachen tätig ist. Seit 2012 ist sie Universitätsprofessorin für nicht klassische Logiken in der Informatik an der Technischen Universität Wien.

Im Rahmen ihrer umfassenden Tätigkeiten betreut sie zahlreiche Postdocs und PhD-StudentInnen und ist an zahlreichen Forschungsprojekten beteiligt. 2011 wurde sie als einzige Frau mit einem Start-Preis des Wissenschaftsfonds FWF ausgezeichnet. Der Preis für exzellente NachwuchsforscherInnen gehört mit bis zu 1,2 Millionen Euro zu den höchstdotierten Förderungen in Österreich. Seit diesem Zeitpunkt leitet sie unter anderem das Projekt "Nichtklassische Beweise: Theorie, Automatisierung, Anwendung" mit dem Ziel, mathematische und technische Tools zur Verfügung zu stellen, welche nichtklassische Logiken für WissenschaftlerInnen in verschiedenen Gebieten (wie z.B. Informatik, Ingenieurswissenschaften, Mathematik, Philosophie) nutzbar machen.

Hinsichtlich der Gleichstellung von Frauen und Männern im technischen und naturwissenschaftlichen Arbeitsbereich ist Ciabattoni der Meinung, dass es wichtig ist, die Anzahl an Frauen, welche in der Wissenschaft tätig sind, zu steigern. Dabei glaubt sie aber nicht, dass das reine Schaffen von Stellen, die Frauen vorbehalten sind, eine ausreichende Lösung ist. Die Italienerin ist der Meinung, dass langfristige Lösungen gefragt sind, die Frauen eine konkrete Hilfestellung beim Umgang mit Arbeit und Familie (hauptsächlich im Bereich der Kinderbetreuung) bieten und ist sehr froh und stolz, dass die österreichischen Universitäten bereits erste Schritte in diese Richtung unternommen haben. Die Informatikerin ist selbst Mutter, ihre Erfahrungen im Umgang mit Familie und Beruf gibt sie als Mentorin und in der Betreuung von Frauen im Rahmen von PostDoc-Stellen weiter.

Alle Informationen auf www.femtech.at

Mit der monatlichen Expertinnenwahl stellt das BMVIT seit März 2005 Frauen aus der FEMtech Expertinnendatenbank vor, die sich erfolgreich im Technologie- und Forschungsbereich etabliert haben. Das ausführliche Porträt der "FEMtech-Expertin des Monats" sowie zur FEMtech Expertinnendatenbank finden Sie auf www.femtech.at. (Schluss)

