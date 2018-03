Termin Aviso: aws LISA Pressekonferenz: From bench to market: techtransfer strategies in Austria

Wien (OTS) - Die Entwicklung des österreichischen Biotechnologie-Sektors ist seit Jahren eine Erfolgsgeschichte. Das beweisen zum einen die neuesten Zahlen, die wir Ihnen im Rahmen dieser Pressekonferenz präsentieren, zum anderen die BIO-Europe in Wien. Wien und Österreich rücken 2013 mit der Austragung der wichtigsten Biotechmesse Europas nach nur vier Jahren wieder ins Zentrum der globalen Biotechbranche. Neben den brandneuen Zahlen für den Sektor präsentieren wir auch Erfolgsfaktoren und strategische Maßnahmen zur Stärkung des Sektors.

aws LISA Pressekonferenz: From bench to market: techtransfer

strategies in Austria



Am Podium:



- Dr. Michael Losch, Sektionschef Bundesministerium für Wirtschaft,

Familie und Jugend

- Mag.a Edeltraud Stiftinger, Geschäftsführerin austria

wirtschaftsservice

- DI Peter Halwachs, Geschäftsführer ARGE LISAvienna

- Moderation: Johannes Sarx, Programm Manager aws Life Science

Austria



Sprache: Englisch



Anmeldung: s.polan @ awsg.at*



*Zugang zur Konferenz ist kostenpflichtig. Journalisten können sich

jedoch gratis für Messe und Pressekonferenz registrieren:

http://www.ebdgroup.com/bioeurope/registration/press_reg.php



Datum: 4.11.2013, 09:45 - 10:30 Uhr



Ort:

Messe Wien LISA Stand, Nummer 46

Messeplatz 1, 1020 Wien



