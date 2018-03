Raiffeisen: PEZ Sumsi ist begehrtes Sammlerobjekt

Weltspartagsgeschenk - eine Einladung für neue Kunden

Wien (OTS) - User "Pezwilli" auf "Tradera", der schwedischen Auktionsplattform oder "pez girl" auf Ebay bieten sie an - die PEZ SUMSI von Raiffeisen ist in der internationalen PEZ Sammlergemeinschaft auf heftige Nachfrage gestoßen. Blogger "FasterPez" vermutet in Österreich sogar den PEZ Himmel (" It seems like Austria is simply Pez Heaven!") und will zu seiner über tausend Stück umfassenden Sammlung unbedingt die PEZ SUMSI hinzufügen. Auf ebay kann sich so z.B. schon seit dem 24.10 Superkurti über ein Gebot von 56,55 US $ für seine PEZ SUMSI freuen.

"Seit Ende letzter Woche häufen sich die Anfragen nach unserem Weltspartags-Geschenk, der PEZ Sumsi", so GD Stv. Georg Kraft-Kinz, von Raiffeisen in Wien. Sammler aus ganz Österreich, aber auch aus Deutschland, Spanien oder Frankreich haben sich bereits direkt an Raiffeisen gewendet, um eine PEZ Sumsi zu ergattern.

PEZ SUMSI - der Einstieg für neue Raiffeisenkunden

"Wir freuen uns über dieses rege Interesse, aber dieses Weltspartagsgeschenk ist exklusiv nur für unsere Kunden gedacht! -Wer noch nicht Kunde ist, für den ist die PEZ SUMSI die Chance den hohen Standard der Beratung von Raiffeisen in Wien kennenzulernen!" lädt Kraft-Kinz ein, sich über Service und Angebot von Raiffeisen in Wien zu informieren. "Jetzt ist die Chance zu Raiffeisen zu wechseln!"

Raiffeisen Weltspartags Vermögenssparbuch mit der Verzinsung von 1,125% p.a.

Für Kunden von Raiffeisen in Wien wird von 28. Oktober bis 4. November ein Vermögenssparbuch mit der Laufzeit 24 Monate und der Verzinsung von 1,125% p.a. Mindesteinlage: 300 Euro angeboten. Auch Neukunden profitieren bei Abschluss eines weiteren Produktes (z.B.:

Girokonto, Versicherung, Bausparen, etc.) von diesem Angebot.

Weltspartagsgeschenke - süß, laut oder hilfreich

Zum heurigen Weltspartag gibt es bei Raiffeisen in Wien neben der süßen PEZ Sumsi, für Jugendliche Mini - Ball - Lautsprecher für Handy oder Computer und für Erwachsene ein kleines praktisches Erste-Hilfe-Set für unterwegs.

