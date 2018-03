BP und Kuwait Oil Company beim "Future of Digital Oilfields Summit"

London (ots/PRNewswire) - Im Vorfeld des Gipfeltreffens Digital Oilfields Summit 2013 freut sich Oil & Gas IQ, exklusive Interviews mit den Veranstaltungsreferenten Wendy Valot, Global Knowledge Management Specialist von BP, und Hatem Nasr, Senior Advisor für den Bereich Digital Oilfields and Technology Strategy von der Kuwait Oil Company, zu präsentieren.

In Zeiten grosser Datenmengen ist das digitale Ölfeld - ein integriertes End-to-End-Betriebssystem, in dem Echtzeit-Datenerfassung hilft, alles von der Produktion über das Bohren und der Fertigstellung bis hin zur Sicherheit zu optimieren -der ultimative Ausdruck des technologischen Fortschritts in diesem Sektor. In ihrem Interview spricht Wendy Valot darüber, wie das digitale Ölfeld unweigerlich zu Veränderungen in der Art und Weise, wie Öl- und Gasunternehmen Geschäfte machen, führt.

Hatem Nasr entkräftet andererseits einige der Mythen über die Probleme beim Übergang zu den Rahmenbedingungen eines digitalen Ölfelds. Nasr hat die grössten digitalen Ölfeld-Projekte der Welt geleitet. Diese Projekte entsprachen nach Ansicht der Branche dem neuesten Stand der Technik und setzen neue Massstäbe bei der digitalen Ölfeld-Technologie. Bei den Projekten wurden Hunderte von Bohrlöchern gesetzt. Das Budget ging in die Hunderte Millionen Dollar, und es waren Hunderte Ingenieure und Wissenschaftler beteiligt.

Lesen Sie diese und andere branchenbezogene Artikel kostenlos auf der Website des Digital Oilfields Summit 2013.

Der Digital Oilfields Summit 2013 findet vom 18. - 20. November in London statt und ist ein äusserst umfassendes und interaktives dreitägiges Gipfeltreffen, bei dem untersucht wird, wie digitale Technologien und die Verwendung von leistungsstarken Daten-Management-Tools auch in Ihrem Unternehmen beim Bohren und bei der Exploration, dem Projektmanagement, der Datenerfassung und der Produktion für Systemoptimierung und eine erhöhte Transparenz sorgen können.

Zu den Branchenexperten, die bei der Veranstaltung sprechen werden, gehören:

Hatem Nasr, Senior Advisor, Digital Oilfields and Technology Strategy von der Kuwait Oil Company; Wendy Valot, Global Knowledge Management Specialist von BP; Elfatih Wadidi, GIS and Data Management Section Head von Sudapet Co.; Matthieu Lamy, CEO, Document Management and Control Expert von Talengi, GDF Suez; Luigi Salvador, ehemaliger E&P Chief Information Officer von Eni, um nur einige zu nennen.

