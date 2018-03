"Klartext" über die Zukunft des Pensionssystems am 30.10. im RadioCafe und live in Ö1

Wien (OTS) - Die Zukunft des Pensionssystems ist Thema von "Klartext" am Mittwoch, den 30. Oktober. Im RadioCafe diskutieren bei Klaus Webhofer Sozialwissenschafter Bernd Marin, NEOS-Vorsitzender Matthias Strolz und Wolfgang Moitzi von der Sozialistischen Jugend. Das Gespräch wird ab 18.30 Uhr live in Ö1 übertragen.

58,4 - das ist das durchschnittliche Pensionsantrittsalter in Österreich. Eines der niedrigsten in Europa. Laut dem jüngsten Gutachten der Pensionskommission wird es langfristig (bis 2060) auch nur gerade einmal auf 61 Jahre steigen. Damit drohen große Budgetlöcher. Auch deshalb, weil die Lebenserwartung viel stärker steigt. Aber führt ein höheres Pensionsantrittsalter auch zu mehr Arbeitslosigkeit? Und warum gibt es in Österreich so viele Invaliditätspensionen? Wo sind die Jobs für ältere Arbeitnehmer und wie können Unternehmen zu deren Weiterbeschäftigung gezwungen werden? Ist es schließlich gut für Frauen, dass die Angleichung des Pensionsantrittsalters so schleppend über die Bühne geht? Und wird das neue Pensionskonto an der Frühpensionskultur schlagartig und nachhaltig etwas ändern und die Österreicher/innen vom längeren Arbeiten überzeugen, wenn jederzeit kontrolliert werden kann, wie viel oder wie wenig Pension am Ende des Arbeitslebens herauskommt? Darüber diskutieren Sozialwissenschafter Bernd Marin, NEOS-Vorsitzender Matthias Strolz und Wolfgang Moitzi von der Sozialistischen Jugend im RadioCafe.

"Klartext" findet am Mittwoch, den 30. Oktober im RadioCafe statt und wird live in Ö1 übertragen. Beginn ist um 18.30 Uhr, der Eintritt ist frei. Weitere Informationen zum Programm des RadioKulturhauses gibt es auf der Homepage http://radiokulturhaus.orf.at oder über das Kartenbüro (Tel. 01/501 70-377). Mehr zum Programm von Österreich 1 ist unter http://oe1.orf.at abrufbar.

Rückfragen & Kontakt:

ORF Radio Öffentlichkeitsarbeit

Isabella Henke

Tel.: (01) 501 01/18050

isabella.henke @ orf.at