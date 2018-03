DER LIEFERHELD - ab dem 5. Dezember 2013 im Kino

München (ots) - Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/galerie.htx?type=obs

"Herzlichen Glückwunsch, Sie sind Vater. Und das 533 Mal." Von heute auf morgen ist der erfolglose aber liebenswürdige David Wozniak plötzlich Vater von knapp 50 Fußballmannschaften. Was für ein Schock!

Inhalt: Er bringt sein Leben lang nichts auf die Reihe, was er anpackt, geht schief, Verantwortung ist ein Fremdwort für ihn - David Wozniak (Vince Vaughn) ist ein Versager auf ganzer Linie. In einer Sache kann ihm jedoch niemand das Wasser reichen: Vor Jahren hat er sich mit anonymen Samenspenden über Wasser gehalten. Und jetzt erhält er die Rechnung dafür. Er ist der leibliche Vater von sage und schreibe 533 Kindern. Nachdem er den ersten Schock überwunden hat, macht er sich zur Aufgabe, seinen zahlreichen Nachkommen unerkannt bei ihren kleinen und größeren Problemen im Leben zu helfen - und hat zum ersten Mal in seinem Leben Erfolg! Als sich ein Teil seiner Kinder schließlich dazu entscheiden, gegen die Verschwiegenheitserklärung der Fruchtbarkeits-Klinik auf die Herausgabe seiner Daten zu klagen, steht David vor einer schweren Entscheidung: Steht er zu seiner Vergangenheit als Samenspender -oder rennt er weiter vor der Verantwortung davon?

2011 avancierte bereits das franko-kanadische Original STARBUCK zum Überraschungshit des Jahres. Im englischsprachigen Remake schlüpft nun Comedy-Star Vince Vaughn in die Rolle des chaotischen David Wozniak. Das Drehbuch zu DER LIEFERHELD - UNVERHOFFT KOMMT OFT stammt, wie bereits beim kanadischen Original STARBUCK, aus der Feder von Ken Scott, der auch wieder Regie führte. Ein charmanter Cast rund um Vince Vaughn (DIE HOCHZEITS-CRASHER, DICKSTE FREUNDE), Cobie Smulders ("How I Met Your Mother", MARVEL'S THE AVENGERS) und Chris Pratt (DIE KUNST ZU GEWINNEN - MONEYBALL) garantiert ein großartiges Kino-Vergnügen, das Witz und Tiefsinn vereint.

Kinostart: 5. Dezember 2013 im Verleih der Constantin Film

Teaser: http://www.youtube.com/watch?v=vxz7VSRbfLc

Trailer: http://www.youtube.com/watch?v=VfAswiuidis

Darsteller: Vince Vaughn, Cobie Smulders, Chris Pratt Drehbuch: Ken Scott Regie: Ken Scott

Unter www.constantinfilm.medianetworx.de steht Ihnen Bildmaterial sowie der Teaser und der Trailer zum Download zur Verfügung.

Rückfragen & Kontakt:

lindenfels_public relations

Christina von Lindenfels, Victoria-J. Fode

T: +49.89 - 130 10 060

F: +49.89 - 130 10 06-29

post @ lindenfels-pr.de