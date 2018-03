Australien lädt jugendliche Reisende zu "Be Changed" ein

Sydney (ots/PRNewswire) - Tourism Australia veröffentlichte auf YouTube einen Kurzfilm mit dem Titel "Be Changed" [Lass dich verändern], der internationale jugendliche Reisende dazu ermutigt, ihre eigene Entdeckungsreise durch Australien zu unternehmen.

"Be Changed" wurde von Infinity Squared geschaffen und basiert auf einem von Bravo Child geschriebenen und vorgetragenen Gedicht, zu dem er von Tourism Australias jüngstem Kurzfilm in Zusammenhang mit dem Wettbewerb "Best Jobs in the World" [Die besten Jobs der Welt] inspiriert wurde.

Der Managing Director von Tourism Australia, Andrew McEvoy, sagte, dass der neueste Film "Be Changed" darauf abziele, die Kampagne "Best Jobs in the World" zu verstärken und die transformierenden Vorteile für junge Menschen aufzuzeigen, die einen Ferien/Arbeitsaufenthalt in Australien verbringen wollen.

"Für die Finalisten, und ganz sicher für den Gewinner, waren das "Best Jobs"-Erlebnis und die damit verbundenen Reisen zweifelsohne eine ihr Leben verändernde Erfahrung. Die spektakulären Bilder, die Bravo Childs mitreißende Worte hervorrufen, zeigen in überzeugender Weise die Kraft Australiens, Veränderungen herbeizuführen, und ich bin überzeugt, dass sie weitere junge Menschen in der ganzen Welt inspirieren werden, ihnen zu folgen und ihre eigene, einzigartige Reise zur Entdeckung des Ichs zu unternehmen", meinte Hr. McEvoy.

Der Regisseur Rob Stanton-Cook erklärte, er wollte etwas ganz Authentisches und Einzigartiges mit einer menschlichen Stimme schaffen, das mit traditioneller Tourismuswerbung nichts zu tun habe.

"Wir zielten darauf ab, dieses einmalige Gefühl des Staunens nachzubilden, das man bei Reisen durch neue Länder und ihrem Erleben fühlt. Es ist dieses überwältigende Gefühl von Optimismus und Spannung (so, als ob einfach alles passieren könnte!), wenn du aus einem Flugzeug steigst und plötzlich inmitten anderer Menschen, einer neuen Kultur, neuer Sehenswürdigkeiten und Laute stehst", kommentierte Stanton-Cook.

Der Dichter Bravo Child wurde von der Vision erfasst, als er die Bilder sah, und erkannte: "Reiseziele sind nicht nur einfach flache Eindrücke von Postkarten, sondern lebendige Spielräume in denen man sich engagiert. Australien ist voll von Kultur und Abenteuer und wenn du einmal dort bist und den Mut hast, alles in dich aufzunehmen, wird sich etwas in dir verändern."

Der "Best Jobs in the World" Wettbewerb von Tourism Australia ist ein Teil einer größeren internationalen Marketingbemühung zur Förderung von Tourismus im Rahmen des australischen Woking Holiday Maker (WHM) Visumprogramms [für Ferien/Arbeitsaufenthalte].

McEvoy sagte, dass die Kampagne bereits Ergebnisse zeige, einschließlich des nennenswert zunehmenden internationalen Interesses an Ferien/Arbeitsaufenthalten in Australien.

