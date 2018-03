Go Silicon Valley 2013/14 - Last Minute Call

Drei freie Plätze der heiß begehrten Go Silicon Valley-Technologieinitiative sind an kurzentschlossene IT-Startups zu vergeben

Wien (OTS/PWK750) - Das Silicon Valley bietet für global agierende IT Startups weltweit die besten Voraussetzungen. Nirgendwo anders gibt es einen derartigen optimalen Mix an Kapitalgebern, Forschungseinrichtungen, Who-is-who der IT Welt, Branchenexperten, Unternehmensgeist und Drive - in Summe einfach das perfekte Ecosystem für Startups. Im Rahmen der von der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) und vom Wirtschaftsministerium geförderten Technologieinitiative 'Go Silicon Valley' sind noch drei Plätze für einen dreimonatigen Aufenthalt frei. Kurzentschlossene haben die Möglichkeit, die umfangreichen Serviceleistungen eines Business Accelerator von Anfang Jänner bis Ende März 2014 zu beanspruchen. Interessenten senden bis Mitte November eine prägnante englischsprachige Präsentation an das AußenwirtschaftsCenter Los Angeles, das die Qualifikation mit den Technologiepartnern abklärt.

Bisher haben über 80 Startups an dieser erfolgreichen Technologieinitiative teilgenommen. (BS)

