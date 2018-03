AK Sparzinsen-Test: Drum prüfe, wer sich bindet - länger bringt mehr Zinsen 1

Bei täglich fälligen Sparbüchern magere Zinsen - Online-Sparen und längere Bindungen bringen höhere Zinsen

Wien (OTS) - Die Zinsen für ein jederzeit abhebbares Sparbuch sind derzeit im Keller - sie liegen bei durchschnittlich 0,125 Prozent. Etwas höher sind die Zinsen bei Direktbanken - sie betragen durchschnittlich ein Prozent. Am meisten bekommen SparerInnen, wenn sie ihr Geld binden - je nach Bindungsdauer durchschnittlich 0,76 bis zwei Prozent. Das zeigt ein Sparbuchzinsen-Test der AK bei 28 Banken. Aber: "Vorsicht, was am ersten Blick attraktiv klingt, kann sich als Mogelpackung erweisen", warnt AK Konsumentenschützerin Gabriele Zgubic.

Wer sein Geld auf einem täglich fälligen Sparbuch anspart, kann mit Zinsen zwischen 0,05 (BKS Bank) und 1,4 Prozent (Aktionssparbuch der direktanlage.at, Mindestspar-summe 2.500 Euro, Zinssatz für sechs Monate fix) rechnen. "Achten Sie darauf dass, wenn Sie ein Sparbuch schließen wollen, eine Schließungsgebühr anfallen kann", weiß Zgubic. "Das schmälert den Zinsertrag abermals." Im schlimmsten Fall kann die Schlie-ßungsgebühr bis zu sieben Euro ausmachen (Hypo Tirol).

Für Spareinlagen, die täglich abgehoben werden können, bekommen SparerInnen bei Direktbanken und auf Online-Konten 0,1 (Hypo Tirol) bis 1,4 Prozent (direktanlage.at, Mindestsparsumme 2.500 Euro, Zinssatz für sechs Monate fix).

Wer sein Geld auf die hohe Kante legen will und länger nicht benötigt, kann für Einmal-beträge das Ersparte auf Kapitalsparbüchern parken. Die Banken bieten verschiedene fixe Laufzeiten an - im Test sind Laufzeiten von zwölf, 36 und 60 Monaten enthalten. "Der Zinssatz ist für die Laufzeit fix", sagt Zgubic. "Aber Vorsicht, wer das Geld vorzeitig abhebt, zahlt Strafzinsen." Die Zinsen für Einmalbeträge für ein zwölfmonatiges Kapital-sparbuch machen 0,2 (UniCredit Bank Austria) bis 1,625 Prozent (VakifBank) aus. Wer sein Geld drei Jahre binden möchte, kann mit Zinsen von 0,5 (Bank Winter & Co) bis 2,15 Prozent (DenizBank) rechnen.

"Lassen Sie sich nicht blenden", betont Zgubic. "Höhere Zinsen sind häufig an Zusatz-bedingungen geknüpft, die das Angebot auf den zweiten Blick nicht mehr so attraktiv machen", so Zgubic. "Hohe Fixzinsen gelten oft nur für einen kurzen Zeitraum, zum Bei-spiel sechs Monate. Danach kommt ein variabler Zinssatz zur Verrechnung. Und: Bei manchen Sparangeboten sind Mindesteinlagen notwendig."

SERVICE: Den AK Sparbuchzinsen-Test finden Sie unter wien.arbeiterkammer.at

