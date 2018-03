LifeStyle Ladies brachte Fitness-Gurus nach Wien

Zumba-Experte Javier Calderon und XCO Presenter Andy Sasse beehrten die "Convention 2013"

Wien (OTS) - Am Nationalfeiertag wird Österreich traditionell fit gemacht. LifeStyle Ladies macht dies das ganze Jahr, nicht umsonst ist die Fitnesskette mit dem Vibrationstraining auf der Power Plate der Experte, wenn es um Frauen-Fitness geht. Dennoch und gerade deswegen nahm LifeStyle Ladies den Nationalfeiertag als Anlass, mit der "Convention 2013" in der Hakoah Halle in Wien die Fitness-Branche mit einer ganz besonderen Veranstaltung zu beschenken. Zeitig in der Früh ging es bereits los, und bis in den Abend wurde von Zumba, XCO Workout, LSL Tanz bis Tae Bo und Pilates alles geboten, was das Fitness-Herz begehrt.

Etwa 300 Teilnehmer/innen aus dem LifeStyle-Ladies-Team konnten unter dem Motto "Be part of fit!" die neuesten Trends bei gemeinsamen Workouts ausprobieren. Anders als bei anderen Events dieser Art handelte es sich bei der zum zweiten Mal veranstalteten Convention von LifeStyle Ladies um eine Non-Stop-Convention. Es wurden also nicht in unterschiedlichen Räumen parallel Workouts angeboten. Vielmehr sorgte ein gemeinsames Workout-Erlebnis für Begeisterung.

Als Stargäste hatte LifeStyle-Ladies-Geschäftsführer Christopher Steiner zwei Stars der Fitnessbranche gewinnen können. So betrat Andy Sasse pünktlich zur Mittagszeit die Bühne. Der International Presenter von XCO Workout war 1999 Presenter des Jahres und drei Jahre zuvor immerhin Mr. Germany, Mr. Europe und Mr. International. Im Anschluss bot Javier Calderon, internationaler Instruktor bei Masterclasses, ein 60-minütiges Zumba-Training an. Die Mischung aus lateinamerikanischen Tänzen, Workout, Aerobic und mitreißendem Beat ließ die Hakoah-Halle kochen.

Steiner, selbst Fitness-Weltmeister 2008 und 2012, brachte die Intention für die Veranstaltung auf den Punkt: "Wir leben nicht nur in der Beziehung mit unseren Kundinnen in unseren Studios den exklusiven Charakter, sondern auch bei unseren brancheninternen Events. Deshalb freut es mich sehr, dass echte Stars im Fitnessbereich den Convention-Teilnehmerinnen und -Teilnehmern so richtig eingeheizt haben. Diesen Nationalfeiertag werden wir und das ganze Team lange nicht vergessen."

