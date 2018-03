Zenker präsentiert neugestaltetes Musterhaus "First Class 150" und neue Hausserie "Smart Life"

Neugestaltetes Musterhaus "First Class 150"

Mit einem komplett neuen Look präsentiert sich das Musterhaus "First Class 150" im Fertighauszentrum Blaue Lagune bei Wien. Das Flachdachgebäude wurde mit einer vorgesetzten Loggia im Obergeschoss erweitert und erhielt eine neue Außenfassade in Spachteltechnik. Der Eingangsbereich wurde mit einer Überdachung aus Holz und einer Eingangstüre mit elektronisch gesteuertem Türöffner neu gestaltet, auch die Terrasse bekam eine neue Überdachung. Mit der modernen Geradlinigkeit erfüllt das First Class nun alle Anforderungen an ein zeitgemäßes Zuhause. Im Inneren des Hauses bieten zwei Vollgeschosse Platz für alle Einrichtungsideen, die durchdachten Grundrisse lassen viel Raum für jedes Familienmitglied.

Das Musterhaus First Class 150 zeigt eindrucksvoll, wie man mit wenigen Änderungen ein bestehendes Haus komplett neu gestalten kann. Und das funktioniert nicht nur bei Musterhäusern, sondern das realisiert Zenker auch bei Kundenhäusern. Mehr Informationen hat jeder Zenker Bauberater.

Das neugestaltete Musterhaus ist für Besucher geöffnet: Montag bis Samstag, 10-12 und 13-18 Uhr, Fertighauszentrum Blaue Lagune, A-2351 Wr. Neudorf

Neue Hausserie "Smart Life"

Ab Oktober gibt es mit "Smart Life" auch eine komplett neue Hausserie vom österreichischen Fertighaushersteller Zenker. Durchdacht geplant, günstig kalkuliert und rasch realisiert erfüllt Smart Life vor allem die Anforderungen von jungen Familien.

Smart Life umfasst 26 Häuser in Größen von 104 bis 126 m2. Jede Hausgröße gibt es mit verschiedenem Außendesign, Dachformen und Grundrissen. Der Kunde trifft die Wahl für sein persönliches Zuhause. Zenker kümmert sich um alles andere.

Mehr über die neuen Smart Life-Häuser von Zenker erfahren Sie bei jedem Zenker Bauberater und unter www.zenker-hausbau.at

Über Zenker

Zenker bietet Hausbau für höchste Ansprüche. Das österreichische Unternehmen mit Sitz in der Steiermark steht seit mehr als 40 Jahren für individuelle Planung und hochwertigen Fertighaus-Bau. Mit über 170 spezialisierten Mitarbeitern realisiert Zenker jedes Jahr mehr als 200 Bauvorhaben in Österreich und der Schweiz. Neben Einfamilienhäusern umfasst das Portfolio von Zenker auch Reihenhäuser, Objektbauten, Wohnbauten und Dachgeschoss-Ausbauten.

