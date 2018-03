Raiffeisen-Leasing startet den Verkauf moderner Eigentumswohnungen beim Wiener Schlossquadrat.

Wien (OTS) - Ab sofort startet der Verkauf für 27 Eigentumswohnungen ebenso wie für 3 Büroräumlichkeiten, die in der Nikolsdorfergasse, im 5. Wiener Gemeindebezirk errichtet werden. Die Fertigstellung ist für das Frühjahr 2015 geplant.

Die Eigentumswohnungen inkl. Stellplätzen in der hauseigenen Tiefgarage werden in zentraler Lage mit bester Verkehrsanbindung errichtet. Mit ihrer eleganten Architektur fügt sich die Immobilie harmonisch in das innerstädtische Gesamtbild ein. Die Wohnungen sind zwischen 43 m2 und 163 m2 groß und verfügen im Dachgeschoß sowie hofseitig über großzügig angelegte Balkone bzw. Terrassen. Insbesondere die kleineren Appartements eignen sich hervorragend für die Vermietung im Rahmen des steuerlichen Vorsorgemodells.

Die Immobilie punktet durch optimale Verkehrsanbindung (Straßenbahnlinien 1 und 62, Badner Bahn, Buslinien 13A und 59A, U4-Station Pilgramgasse fußläufig erreichbar, Verbindungsachsen zur A2 und A23) und Infrastruktur. Sie liegt nahe beim Schlossquadrat, einem gastronomischen Zentrum des Bezirks, sowie in Gehdistanz zur Wiedner Hauptstraße mit zahlreichen Geschäften des täglichen Bedarfs, zum Margaretenplatz und zum beliebten Wiener Naschmarkt. Parkanlagen in den angrenzenden Straßen bieten Erholung inmitten der Stadt. Das Hartmannspital in unmittelbarer Nähe gewährleistet die medizinische Versorgung.

Nähere Informationen zum Projekt und Details zu den Wohnungen finden Sie im Internet unter www.nikolsdorfergasse35.at und www.raiffeisen-leasing.at.

Die Raiffeisen-Leasing, eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Raiffeisen-Bankengruppe, ist seit 43 Jahren erfolgreich im In- und Ausland tätig. Angeboten werden sämtliche Formen des Kfz-, Mobilien-und Immobilien-Leasing, umfassende Dienstleistungen wie Bau- und Fuhrparkmanagement sowie Bauträgergeschäfte. Zusätzlich zu den klassischen Leasingfinanzierungen hat sich das Unternehmen in den letzten Jahren verstärkt dem Thema der erneuerbaren Energien zugewandt und zählt in diesem Segment bereits zu den größten Investoren in Österreich. Die Palette reicht von Projekten im Bereich der Windkraft bis hin zu Photovoltaikanlagen.

