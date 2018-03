1. Österreichisches lasttragendes Plusenergie-Stroh-Haus 9 kWh/m2a an den Bauherren übergeben

Höchste Sparsamkeit, Energieeffizienz mit Wohnqualität vereint

Wien (OTS) - Gebaut wurde der Bungalow, der sich mit Energiekennzahl 9 kWh/m2 auszeichnet und über eine 4 kWp PV- Anlage sowie Speicherbatterien 8 x 6 V 250 Ah verfügt, in Niederösterreich.

Das lastragende Strohhaus entspricht dem heutigen Stand der Technik und wurde mit einem Anteil von 90% aus natürlichen und nachwachsenden Rohstoffen errichtet: Stroh, Holz und Lehm.

Für den im Tullnerfeld bekannten Bauherren, Ing. Siegfried Schönbauer erfüllte sich heute mit der Schlüsselübergabe des Strohhauses ein lang gehegter Traum, Siegfried Schönbauer, persönlicher Berater des Bürgermeisters von Tulln bei EU- Projekte, Energieeinsparungen und erneuerbarer Energie der Stadtgemeinde Tulln:

ist begeistert, in einem Strohhaus fühlt man sich durch die natürlichen Baustoffe sehr wohl. Der Lehmputz reguliert die Luftfeuchtigkeit im Innenraum. Für Ing. Schönbauer ist die erreichte Energiekennzahl von 9 kW/m2 für den Stroh- Bungalow einer der wichtigste Gründe für die Wahl von Stroh als Dämm-Baustoff. Geschäftsführer Michael Gromer, von Unser Strohhaus Bau GmbH, informiert, dass das Strohhaus in knapp 3,5 Monaten Nettoarbeitszeit errichtet wurde. Bauen mit natürlichen Baustoffen hat also auch keine lange Bauzeit zur Folge. Herrn Ing. Schönbauer: Durch das Bauen mit Stroh habe ich eine sehr gute Möglichkeit gefunden Energie zu sparen, aber auch gleichzeitig ein sehr behagliches Raumklima zu bekommen. Michael Gromer, Unser Strohhaus: "Ein Strohhaus ist mehr als ein Heim. Es ist ein lebenswerter Ort zum Entfalten, Wohlfühlen, ein Platz in dem wir mit gutem Gewissen, im Einklang mit uns, der Umwelt und vor allem mit den nachfolgenden Generationen leben können. Der niedrige Heizwärmebedarf, 1,631 kW/ha, reduziert die Heizkosten auf ein Minimum."

