Textregeln und Kundendialog in Social Media beherrschen / Online-Schreibwerkstatt für Facebook, Blogs, Twitter & Co im November in Hamburg

Für Mitarbeiter aus PR und Marketing, Texter und Volontäre von PR-Agenturen bietet Media Workshop am 28. und 29. November 2013 in Hamburg eine Weiterbildung zum Thema Schreiben für Social Media an. In dem praxisorientierten Seminar vermittelt Referent Claus Hesseling den Teilnehmern, wie sie nutzergerechte Texte für Ihre Online-Kommunikation schreiben und wie ein Unternehmen umdenken muss, um im sozialen Netz erfolgreich zu sein.

"Es ist wichtig, den Dialog zu Kunden und Mitarbeitern in Social Networks zu eröffnen und dauerhaft zu halten", sagt Hesseling. Die Teilnehmer lernen die Textregeln für Social Media kennen, um professionell für Facebook, Blogs, Twitter und andere Online-Formate zu schreiben. Sie optimieren ihren Schreibstil, um Zielgruppen in sozialen Netzwerken noch besser zu erreichen. Und sie erfahren, wie sie mit Nutzerbeschwerden konstruktiv umgehen und souverän auf "Shitstorm" reagieren.

Über den Referenten: Claus Hesseling (Jahrgang 1979) arbeitet als freier Journalist für verschiedene öffentlich-rechtliche Sender, vor allem für den WDR und NDR. Seit 2004 entwickelt und leitet er Seminare und Trainings zu journalistischen Themen mit dem Schwerpunkt Onlinejournalismus für Universitäten, Journalistenschulen und internationale Bildungsträger.

