ASR Group baut das Zuckergeschäft in Europa aus, geht Partnerschaft mit SFIR in Italien ein

(PRN) - - Das größte Zuckerraffinationsunternehmen der Welt erwirbt 50 Prozent an der Raffinerie in Brindisi und des Marketing- und Vertriebsunternehmens in Italien

West Palm Beach, Florida (ots/PRNewswire) - ASR Group, das weltweit größte Rohrzuckerraffinations- und Vertriebsunternehmen erwarb heute 50 Prozent an der zweitgrößten Rohrzuckerraffinerie Europas sowie einen gleichen Anteil am italienischen Marketingunternehmen, das diesen Zucker vertreibt.

ASR Group erwarb von ED&F Man den 50-Prozentanteil an der in Süditalien gelegenen SFIR Raffineria di Brindisi S.p.A. Die Rohrzuckerraffinerie hat eine Kapazität von 450.000 Jahrestonnen Zucker und es handelt sich um die neueste Zuckerfabrik in der Europäischen Union, die 2010 errichtet wurde. Der Rest der Anteile befindet sich im Besitz von SFIR-Societa Fondiaria Industriale Romagnola S.p.A.

Im Rahmen eines weiteren Abschlusses erwarb ASR Group gleichzeitig von der SFIR Group 50 des Vertriebsunternehmens Euro SFIR Italia S.p.A., welches den Zucker der Raffinerie auf dem italienischen Markt vertreibt.

ASR Group besitzt ebenfalls die EU Zuckerproduzenten Tate & Lyle Sugars und Sidul, die ihre Produkte über die Verbrauchermarken von Tate & Lyle und Lyle im Vereinigten Königreich und über die Marken von Sidul und Sores in Portugal vertreiben.

"Unsere Investition in die Raffinerie in Brindisi und das Vertriebs-und Marketingunternehmen ist ein weiteres Zeichen unseres Engagements gegenüber unseren europäischen Kunden", sagte Luis Fernandez, Co-President der ASR Group. "Mit dieser starken Präsenz im italienischen Markt ergänzen wir unsere bestehenden Tätigkeiten in UK und Portugal."

Mit dem Abschluss dieser Transaktion halten die ASR Group und die SFIR Group jeweils 50 Prozent an der Raffinerie in Brindisi und dem Unternehmen, das die Produkte der Raffinerie vermarktet und vertreibt.

"Wir freuen uns über die Partnerschaft, die wir mit SFIR eingehen", erklärte Antonio Contreras, Co-President der ASR Group. "Ähnlich wie unser Unternehmen hat auch SFIR eine lange Vergangenheit im Zuckergeschäft und wir respektieren das Unternehmen wegen seiner langfristigen Investitionen und Ansichten, die das große Engagement in der Zuckerbranche bestätigen."

Über Tate & Lyle Sugars besitzt und betreibt ASR Group eine Rohrzuckerraffinerie in London, England, mit einer Kapazität von einer Million Tonnen Rohrzucker sowie eine Raffinerie in Lissabon, Portugal. Mit dem Erwerb der Raffinerie in Brindisi ist das Unternehmen nunmehr in den drei wichtigen Defizitmärkten der EU tätig.

"Die Akquisition bestätigt erneut unser Engagement bei der Rohrzuckerraffination, ein Modell, das Konkurrenz und Wahlmöglichkeiten in den europäischen Zuckersektor bringt", sagte Ian Bacon, President von Tate & Lyle Sugars. "Ebenso wird damit unsere Überzeugung bekräftigt, dass sich die Politik der EU weiterhin in Richtung eines faireren regulatorischen Umfelds für die Rohrzuckerraffination bewegt."

Die Raffinerie in Brindisi verfügt zusätzlich über ein 34-MW-Biomasseheizkraftwerk, das mit erneuerbaren Biokraftstoffen aus der Landwirtschaft arbeitet. Die ASR Group und ihre Aktionäre haben umfassende, direkte Erfahrung mit der Energiegewinnung durch Kraft-Wärme-Kopplung. Sie betreiben Biomasseheizkraftwerke in Nordamerika (110 MW), Zentralamerika (27 MW und 19 MW) und in der Karibik (55 MW). Die Anlage des Unternehmens in Belize liefert ein Viertel des Strombedarfs des Landes.

ASR Group ist das weltweit größte Rohrzuckerraffinationsunternehmen mit einer Produktionskapazität von mehr als 6 Millionen Tonnen Zucker pro Jahr. Das Unternehmen stellt eine umfassende Produktlinie an Süßstoffen für den Lebensmittelhandel und die Industrie her. In der Europäischen Union besitzt und betreibt das Unternehmen Zuckerraffinerien in London, England, und Lissabon, Portugal. In Nordamerika besitzt und betreibt ASR Group insgesamt sechs Zuckerraffinerien in New York, Kalifornien, Maryland, Louisiana, Kanada und Mexiko. Zum Markenportfolio des Unternehmens gehören die führenden Marken Tate & Lyle®, Lyle's®, Sidul®, Sores®, Domino®, C&H®, Florida Crystals® und Redpath®. ASR Group befindet sich im Besitz der Florida Crystals Corporation und der Sugar Cane Growers Cooperative of Florida. Besuchen Sie www.ASR-Group.com.

