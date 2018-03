Cardiome kündigt Präsentation auf Medizinkonferenz an und gibt Aktualisierung zu wissenschaftlichen Publikationen über Vernakalant heraus

Die Cardiome Pharma Corp. gab heute bekannt, dass Dr. Diego Conde, Leiter der kardiovaskulären Notfallversorgung am Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, die Zusammenfassung des Fachartikels Conversion of Acute Atrial Fibrillation with Propafenone or Vernakalant in mündlicher Form auf der Arrhythmie-Tagung in Venedig (Venice Arrhythmias Meeting) präsentieren wird, die vom 27. bis 29. Oktober 2013 im italienischen Venedig stattfindet. Die Zusammenfassung gehört zum Kreis der Mitfavoriten auf den Geographical Areas Special Best Abstract Award - Latin America. Darüber hinaus veröffentlicht Cardiome eine Aktualisierung zu den wissenschaftlichen Publikationen von Dr. Conde bezüglich verschiedener Studien, in deren Rahmen die intravenöse Verabreichung von Vernakalant (IV) zur Behandlung von Vorhofflimmern (VHF) mit anderen antiarrhythmischen Medikamenten und der elektrischen Kardioversion verglichen wird.

"Diese unter der Leitung von Dr. Conde herausgegebene Publikationsreihe bestätigt die wesentlichen Unterscheidungsmerkmale von Vernakalant IV gegenüber anderen verfügbaren Therapien zur Konversion des Herzrhythmus", erklärte Dr. med. Steen Juul-Möller, der medizinische Leiter der Cardiome Pharma Corp. "Seine praktischen Beobachtungen bei der Behandlung mit Vernakalant IV hinsichtlich des erforderlichen Zeitfensters bis zum Einsetzen der therapeutischen Wirkung sowie bezüglich der Wirksamkeit und Sicherheit und der Aufenthaltsdauer in der Notaufnahme sind sehr vielversprechend."

"Unsere Erfahrungen bei der Behandlung mit Vernakalant IV sind äusserst zufriedenstellend", so Dr. med. Diego Conde, der Leiter der kardiovaskulären Notfallversorgung am Instituto Cardiovascular de Buenos Aires. "In unserem Zentrum ist der Einsatz von oral verabreichtem Propafenon oder Flecainid recht verbreitet. Aufgrund der vergleichbaren Wirksamkeit und Sicherheit von Vernakalant IV und der verkürzten Aufenthaltszeit im Krankenhaus bin ich jedoch davon überzeugt, dass Vernakalant IV für unsere Einrichtung eine überzeugende und brauchbare therapeutische Alternative darstellt, um eine Konversion des Herzrhythmus bei jüngst ausgebrochenem Vorhofflimmern zu erreichen."

Im Mai 2013 erschien der von Dr. Conde et al. verfasste Fachartikel Propafenone Versus Vernakalant for Conversion of Recent-Onset Atrial Fibrillation als Online-Vorabveröffentlichung in Cardiovascular Therapeutics, einer von Fachleuten geprüften medizinischen Zeitschrift. In diesem Artikel wurde die erste Vergleichsstudie dieser beiden Wirkstoffe vorgestellt [1], bei der es sich um eine sequenziell ausgelegte Open-Label-Studie an Patienten mit Vorhofflimmern von weniger als 48 Stunden Dauer handelte, die sowohl mit Vernakalant intravenös (N=17) als auch mit oral verabreichtem Propafenon (N=19) behandelt worden sind. Die Probanden erhielten entweder eine orale Einzeldosis Propafenon von 600 mg oder Vernakalant IV mit einer Anfangsdosierung von 3,0 mg/kg über 10 Minuten sowie zusätzliche 2 mg/kg, sollte das Vorhofflimmern innerhalb von 15 Minuten nicht abgeklungen sein, was der vorschriftsmässigen Dosierempfehlung entspricht. Bei den mit Vernakalant behandelten Patienten erfolgte die Konversion zum normalen Sinusrhythmus im Median innerhalb von 9 Minuten, während die Propafenon-Gruppe 166 Minuten (p<0,01) benötigte. Nach 8 Stunden belief sich die Konversionsrate in der Propafenon-Gruppe auf 78 % und in der Vernakalant-Gruppe lag sie nach 2 Stunden bei 93 % (p=NS). Neben dem kürzeren Zeitintervall bis zur Kardioversion lagen bei Patienten, die mit Vernakalant IV behandelt wurden, auch deutlich kürzere Aufenthaltszeiten im Krankenhaus vor: 238 Minuten gegenüber 416 Minuten (p<0,01) bei den mit Propafenon behandelten Patienten. In jeder Behandlungsgruppe trat jeweils ein schwerwiegender Zwischenfall auf (transiente Bradykardie).

Ein weiterer von Dr. Conde et al. verfasster Fachartikel mit dem Titel Flecainide versus Vernakalant for Conversion of Recent-Onset Atrial Fibrillation ist im März 2013 in der von Fachleuten geprüften medizinischen Zeitschrift International Journal of Cardiology erschienen. Aus dem Artikel geht hervor, dass die Konversion zum Sinusrhythmus in der Flecainid-Gruppe 163 Minuten betrug (orale Einzeldosierung von 300 mg, N = 15), während sie in der mit Vernakalant IV behandelten Patientengruppe mit Vorhofflimmern von unter 48 Stunden Dauer bei 10 Minuten lag (angegebene Dosierung, N=17) (p<0,01).[2] In dieser Open-Label-Studie lag bei Patienten, die mit Vernakalant IV behandelt wurden, eine deutlich kürzere Aufenthaltszeit im Krankenhaus vor: 232 Minuten gegenüber 409 Minuten (p<0,01) bei den mit Flecainid behandelten Patienten. Die Konversionsrate der mit Vernakalant behandelten Patienten belief sich nach 2 Stunden auf 86 %, während sie bei den mit Flecainid behandelten Patienten nach 8 Stunden bei 78 % lag (p=NS). In jeder Behandlungsgruppe trat jeweils ein schwerwiegender Zwischenfall auf (transiente Bradykardie).

Bei einer Studie an Patienten, deren Vorhofflimmern von unter 48 Stunden Dauer mit Vernkalant IV behandelt worden ist, wurde im Vergleich zur Behandlung mit Propafenon oder Flecainid nach 2 Stunden zudem eine statistisch bedeutende Verbesserung des subjektiv empfundenen Gesundheitszustandes festgestellt. Auf Grundlage des EQ-5D-Fragebogens zur Lebensqualität (QoL) wurde bei der mit Vernakalant IV behandelten Gruppe im Mittel eine Steigerung von 12,1 Punkten gegenüber der Basislinie verzeichnet, wobei die im Mittel verzeichneten Steigerungen in der Propafenon-Gruppe bei 5,4 Punkten und in der Flecainid-Gruppe bei 5,2 Punkten lagen (p<0,01).[3] Diese Veränderungen bei der Messung der Lebensqualität 2 Stunden nach erfolgter Behandlung stimmen mit der raschen Konversionszeit in der Vernakalant IV-Gruppe überein. Die vollständige Studie ist online im Cardiology Journal erschienen.

Ein von Dr. Conde et al. verfasster Kurzbericht mit dem Titel Vernakalant versus Electrical Cardioversion in Recent-Onset Atrial Fibrillation ist im Juli 2013 online im International Journal of Cardiology erschienen. Aus dem Bericht geht hervor, dass bei Patienten, die mit Vernakalant oder elektrischer Kardioversion behandelt worden sind, im Hinblick auf die Konversionsrate bei jüngst ausgebrochenem Vorhofflimmern und auf die Aufenthaltszeit im Krankenhaus kein statistisch bedeutender Unterschied vorlag.[4] Während bei der elektrischen Kardioversion laut Behandlungsprotokoll Sedation und Nahrungskarenz von 3 bis 6 Stunden erforderlich sind, habe sich Vernakalant in dieser Patientengruppe als sichere und wirksame Alternative zur elektrischen Kardioversion erwiesen, erklärten die Autoren. Die Beobachtungsstudie betraf hämodynamisch stabile Patienten ohne strukturelle Herzerkrankung mit jüngst ausgebrochenem Vorhofflimmern von unter 48 Stunden Dauer. Insgesamt wurden 30 Patienten mit elektrischer Kardioversion und 30 weitere Patienten mit der angegebenen Dosierung von Vernakalant IV behandelt. Die elektrische Kardioversion wurde ausnahmslos unter Sedierung durchgeführt. Hierzu wurde nach mindestens 3-stündiger Nahrungskarenz Propafol intravenös verabreicht. Nach 2 Stunden belief sich die Konversionsrate in der Vernakalant-Gruppe auf 91 % und in der mittels elektrischer Kardioversion behandelten Patientengruppe auf 100 % (p=NS). Die Aufenthaltszeit im Krankenhaus lag in der Vernakalant-Gruppe bei 246 Minuten und in der mittels elektrischer Kardioversion behandelten Patientengruppe bei 263 Minuten (p=NS). Den Berichten zufolge traten keine unerwünschten Ereignisse auf.

Informationen zur Cardiome Pharma Corp.

Die Cardiome Pharma Corp. ist ein Biopharmaunternehmen, das sich der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von neuen Therapien verschrieben hat, die der Gesundheit von Patienten aus aller Welt zugutekommen. Das einzige von Cardiome vermarktete Produkt, BRINAVESS[TM] (Vernakalant IV), ist in Europa und anderen Gebieten zur raschen Konversion von jüngst ausgebrochenem Vorhofflimmern zum Sinusrhythmus bei Erwachsenen zugelassen.

Die Aktien von Cardiome sind am NASDAQ Capital Market (CRME) und an der Börse Toronto (COM) gelistet. Nähere Informationen erhalten Sie auf unserer Website unter http://www.cardiome.com.

Haftungsausschluss in Bezug auf vorausschauende Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung enthalten vorausschauende Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 bzw. zukunftsgerichtete Informationen im Sinne gültiger kanadischer Wertpapiergesetze, die unter Umständen nicht auf historischen Tatsachen beruhen. Ohne jegliche Einschränkung zählen hierzu Aussagen, die die Begriffe "glauben", "können", "planen", "werden", "schätzen", "weiterhin", "antizipieren", "beabsichtigen, "erwarten" sowie ähnliche Formulierungen enthalten. Vorausschauende Aussagen können unter Umständen Bemerkungen bezüglich unserer Ziele und Prioritäten für den verbleibenden Teil des Jahres 2013 und darüber hinaus enthalten, sind aber nicht auf solche beschränkt. Zudem können sie sich auf Strategien und zukünftige Massnahmen, Zielvorgaben, Erwartungen bezüglich unserer finanziellen Lage sowie auf die Ergebnisse und Prognosen unserer Geschäfts-, Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten und unserer Produkt- und Medikamentenentwicklung beziehen. Vorausschauende Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass sich tatsächliche Ergebnisse, Ereignisse oder Entwicklungen wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Ereignissen oder Entwicklungen unterscheiden, auf die in vorausschauenden Aussagen implizit oder explizit Bezug genommen wird. Viele dieser Risiken, Unwägbarkeiten und sonstigen Faktoren sind Gegenstand unserer Überlegungen, die den von uns getätigten vorausschauenden Aussagen zugrunde liegen. Hierzu zählen unter anderem folgende: die allgemeinen Wirtschafts- und Geschäftsbedingungen in den Vereinigten Staaten, Kanada, Europa und anderen Regionen, in denen wir vertreten sind; die Marktnachfrage; technologische Veränderungen, die unsere bestehenden Produkte bzw. unsere Fähigkeit zur Entwicklung und Vermarktung zukünftiger Produkte beeinflussen könnten; der Wettbewerb; die bestehende Gesetzgebung und behördliche Bestimmungen, Veränderungen im Zusammenhang mit der bestehenden Gesetzgebung und behördlichen Bestimmungen sowie ein mögliches Nichtbefolgen dieser Vorgaben; die mögliche Kostenerstattung für Produkte und dazugehörige Therapien durch Regierungsstellen und sonstige externe Kostenträger; Nebenwirkungen oder unerwartete Verzögerungen in der präklinischen und klinischen Produktentwicklungsphase; nachteilige Ergebnisse im Zusammenhang mit der Sicherheit und/oder Wirksamkeit unserer Produkte; Entscheidungen von Gesundheitsbehörden bezüglich der Zulassung unserer Technologie und unserer Produkte sowie der jeweilige Zeitpunkt dieser Entscheidungen; der erhebliche Finanzmittelbedarf zur Ausweitung unserer Vermarktungsaktivitäten sowie weitere Faktoren aller Art, die unsere Leistung beeinflussen können. Zudem unterliegt unser Geschäft bestimmten betrieblichen Risiken, aufgrund derer die Ergebnisse, die im Rahmen der in dieser Veröffentlichung enthaltenen vorausschauenden Aussagen implizit oder explizit zum Ausdruck gebrachten werden, deutlich von unseren tatsächlichen Ergebnissen abweichen können. Zu diesen betrieblichen Risiken zählen: unsere Fähigkeit, qualifiziertes Personal anzuwerben und an das Unternehmen zu binden; unsere Fähigkeit, die präklinische und klinische Entwicklung unserer Produkte erfolgreich abzuschliessen; Veränderungen im Zusammenhang mit unserer Geschäftsstrategie und unseren Entwicklungsplänen; Belange im Bereich des Immaterialgüterrechts, darunter die Nichtdurchsetzbarkeit oder der Verlust unseres Patentschutzes durch die Anfechtung unserer Patente durch Dritte; die Marktakzeptanz unserer Technologie und unserer Produkte; unsere Fähigkeit, unsere Produkte erfolgreich herstellen, vermark ten und vertreiben zu können; die Verfügbarkeit von Kapital zur Finanzierung unserer betrieblichen Aktivitäten sowie weitere Faktoren aller Art, die in unseren Eingaben bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) unter http://www.sec.gov sowie bei den kanadischen Wertpapierbehörden unter http://www.sedar.com näher erläutert werden. Angesichts dieser Risiken, Unwägbarkeiten und sonstiger Einflussfaktoren möchten wir ausdrücklich darauf hinweisen, sich nicht über Gebühr auf vorausschauende Aussagen und Informationen, die in ihrer Gesamtheit Gegenstand dieser vorsorglichen Erklärung sind, zu verlassen. Alle an dieser Stelle aufgeführten vorausschauenden Aussagen und Informationen beruhen auf unseren aktuellen Erwartungen. Wir lehnen es ausdrücklich ab, vorausschauende Aussagen und Informationen aufgrund künftiger Ereignisse oder Umstände zu überarbeiten oder zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

