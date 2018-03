Exklusive Eigentumswohnungen im denkmalgeschützten Gebäude 22 Central Park South jetzt verfügbar

(PRN) - -- Verkauf von Eigentumswohnungen mit Blick auf den Central Park beginnt

New York (ots/PRNewswire) - Im Gebäude 22 Central Park South, an einem der prestigeträchtigsten Straßenzüge Manhattans, in direkter Nachbarschaft des berühmten Plaza Hotel und mit ungehindertem Ausblick auf den Central Park, hat der Verkauf von Eigentumswohnungen begonnen. Das denkmalgeschützte Haus aus der Vorkriegszeit wurde von der Elad Group, einem der führenden Immobilienunternehmen des Landes, fachmännisch saniert und modernisiert. Es übertrifft jetzt alle Erwartungen auch der anspruchsvollsten Käufer unserer Tage. Im Haus finden sich sechs luxuriöse Apartments, die jeweils eine ganze Etage einnehmen. Das Ensemble wird von einem fantastischen zweistöckigen Penthouse mit drei Terrassen gekrönt.

"22 Central Park South ist mit seinen höchst aufwendig gestalteten Wohneinheiten voller exquisitem Komfort, Privatsphäre und Sicherheit", sagte Samantha Sax, Direktorin für Verkauf und Marketing der Elad Group. "Dieses intime Wohngebäude befindet sich im vibrierenden Zentrum Manhattans und alle Attraktionen der Stadt sind praktisch vor der Haustür. Es bietet eleganten Luxus und perfekte Dienstleistungen - und all dies vor der faszinierenden Kulisse des Central Park."

Die Elad Group, die zuvor bereits mit berühmten Immobilien wie 250 West Street und dem Plaza Hotel erfolgreich war, verfügt über einzigartige Fachkenntnis bei der erfolgreichen Sanierung und Modernisierung denkmalgeschützter Immobilien in Wohngebäuden der höchsten Luxusklasse, voll erstklassigen Designs und mit modernster Ausstattung.

Bei den Wohneinheiten auf sechs Stockwerken handelt es sich um Apartments mit zwei Schlafzimmern und zweieinhalb Badezimmern mit 2.021 Quadratfuß (ca. 180 qm). Der Bodenbelag in Foyer, Wohnzimmer und Esszimmer ist Walnussparkett in Fischgrätmuster. In den obersten zwei Stockwerken des Gebäudes findet sich das ausgedehnte Penthouse mit 2.943 Quadratfuß (ca. 265 qm) und nicht weniger als drei Terrassen.

Jedes der großzügigen Wohnzimmer verfügt über Blick auf den Central Park und eine Wand mit einem maßgeschneiderten Bücherregal aus Walnussholz, das einen dekorativen Kamin einrahmt. Küchengeräte aus rostfreiem Stahl, Weinschränke von Miele, Arbeitsplatten und Wandverkleidungen aus Carrara-Marmor und Schränke von Siematic mit mattierter PUR-Beschichtung runden die Küchen ab. In den Badezimmern finden sich italienische Mosaikböden von Sicis, französische Wandkacheln von Carre, Waschbecken aus Carrara-Marmor und Armaturen von Lefroy Brooks. Die Badewannen sind von Signature Catalina, mit separaten, von Glas eingefassten Duschkabinen. Jede Wohneinheit ist mit Waschmaschinen und Trocknern von Miele ausgestattet.

Die Bewohner von 22 Central Park South können die luxuriösen Einrichtungen des benachbarten Plaza Hotel für Fitness und Beauty nutzen, darunter La Palestra, ein Fitnessstudio von neuestem Standard, Caudalie Spa,

und den

Warren Tricomi Salon.

22

Central Park South verfügt zudem über einen eigenen, privaten Dienst mit Doorman und Concierge.

Auf der gegenüberliegenden Straßenseite von 22 Central Park South liegt der Central Park. In der näheren Umgebung finden sich einige der besten Restaurants und Hotels der Stadt und zudem viele der wichtigsten Einrichtungen für Einkauf und Kultur, darunter The Shops at Columbus Circle, das Time Warner Center, Lincoln Center, The Plaza Food Hall, Barney's, The Shops at The Plaza und die berühmten Luxusgeschäfte der Fifth Avenue, darunter Bergdorf Goodman.

Die Preise der Wohneinheiten betragen zwischen 6.700.000 US-Dollar und 26.500.000 US-Dollar für das Penthouse. Weitere Informationen finden Sie unter www.22centralparksouth.com

oder rufen Sie uns unter der

Nummer +1-212-588-5606 an.

