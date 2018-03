Leitl/Haslauer: Wirtschaftsbund und Salzburg gratulieren ÖVP-Klubobmann-Stellvertreter Peter Haubner

Leitl: "Wichtige Position ist mit WB-Generalsekretär Peter Haubner optimal besetzt" - Haslauer: "Salzburg hat mit Landsmann Peter Haubner starken Verbündeten an Klubspitze"

Wien, 28. Oktober 2013 (OTS/Text) - Wirtschaftsbund-Präsident Christoph Leitl und Salzburgs Landeshauptmann Wilfried Haslauer gratulieren Peter Haubner, der im Rahmen der heutigen konstituierenden Sitzung des ÖVP-Parlamentsklubs einstimmig als ÖVP-Klubobmann-Stellvertreter bestätigt wurde. Für Christoph Leitl ist "diese wichtige Position mit Wirtschaftsbund-Generalsekretär Peter Haubner optimal besetzt. Er hat diese Aufgabe bereits in der letzten Legislaturperiode verantwortungsvoll ausgeübt. Seine heutige Wiederwahl ist ein klarer Auftrag, auch in Zukunft als verlässlicher Klubobmann-Stellvertreter im Parlament tätig zu sein." Volle Unterstützung bekommt Peter Haubner auch von seinem Landeshauptmann Wilfried Haslauer: "Salzburg hat mit unserem Landsmann Peter Haubner einen starken Vertreter an der ÖVP-Klubspitze. Er ist die Salzburger Stimme in Wien - sein Heimatbundesland steht voll und ganz hinter ihm", so Haslauer, der sich das Ziel gesetzt hat, die Salzburg-Wien-Achse zu verstärken. "Gemeinsam mit Peter Haubner als Klubobmann-Stellvertreter wird uns das gelingen", schließt Haslauer. ****

