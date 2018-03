Neue Top Level Domains .club und .jetzt beauftragen Sedo GmbH mit der Vermarktung der Webadressen

Köln (ots) - Sedo, die weltweit größte Online-Handelsplattform für Premium Top Level Domains (TLDs), ist vom US-amerikanischen Unternehmen .Club Domains, LLC und der schwedischen New TLD Company mit der Vermarktung der beiden Endungen ".club" und ".jetzt" beauftragt worden. Für die internationale Webadresse .club begleitet das Kölner Unternehmen die sogenannten "Sunrise-" und "Landrush"-Phasen. Für die auf den deutschen Markt ausgerichtete Domain .jetzt stehen die Landrush-Auktionen im Fokus.

Ausschlaggebend für beide Partner sich für Sedo als Vertriebspartner zu entscheiden, sind dessen fundierte, internationale Vermarktungs-und Branchenkenntnisse sowie die umfangreichen Referenzen bei vergleichbaren Einführungen neuer Top-Level Domains in der Vergangenheit. Die Betreiber von .club und .jetzt erhalten Zugang zu Premiumauktionen, Vermittlungsservices, Reservierungslisten und zum Registrarnetzwerk von Sedo, wodurch alle Beteiligten den Verkauf von Premium-Domains gemeinsam forcieren können. Zudem garantiert das Kölner Unternehmen mit seinem Treuhandkonto beiden Partnern ein sicheres Einkaufserlebnis für User. Ein erfahrenes Team aus internationalen Domain-Transferspezialisten rundet den Service zusätzlich ab.

Das geplante Programm zur Einführung der neuen Endungen .club und .jetzt wird erstmals auf der "New Domains Conference" vom 27.-29. Oktober in München vorgestellt. Die .club-Domain soll Anfang 2014 öffentlich zugänglich sein, gleiches gilt für .jetzt, das ebenfalls im ersten Quartal nächsten Jahres an den Start geht. Ausführliche Informationen über die .club-Registratur finden sich unter www.dotclub.com und für .jetzt unter www.sedo.de/de/neue-gtlds/jetzt/.

Über Sedo GmbH

Sedo mit Sitz in Köln, Cambridge (USA) und London (UK) ist die weltweit führende Domainhandelsbörse mit 2 Millionen Mitgliedern und einem Verkaufsangebot von ca. 17 Millionen Domains aller Endungen -über 5 Millionen Domains davon nehmen an Sedos Monetarisierungsprogramm teil und sind geparkt. Sedo bietet Käufern und Verkäufern Dienstleistungen rund um Domains, wie etwa Domain-Parking, Domain-Bewertungen, Domain-Transfers und Domain-Vermarktung. Das Angebot wird von Services abgerundet, die speziell auf Partner aus der Internetindustrie zugeschnitten sind, z.B. das weltweit größte Distributionsnetzwerk für Registrare (SedoMLS) und die gTLD Registry Services. Weitere Informationen unter: http://www.sedo.de

