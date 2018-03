Denise Scheuwimmer - Austrian HAIRDRESSER OF THE YEAR

Haid (OTS) - Denise Scheuwimmer (22J.) Stylistin von Frisurenmode Leitner, Salon der Weltmeisterin aus Haid/Ansfelden wurde in der Nacht vom 27.10.13 zum Austrian HAIRDRESSER OF THE YEAR in der Kategorie Publikum gekürt.

Tatkräftig unterstützt von Weltmeisterin Gudrun Leitner ist Denise Scheuwimmer überglücklich und stolz auf Ihre hervorragende Leistung!

