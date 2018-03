Live aus dem Parlament: Konstituierende Sitzung des Nationalrats

Am 29. Oktober von 10.00 bis 13.00 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Exakt einen Monat nach der Wahl tritt der neue Nationalrat zu seiner ersten Sitzung zusammen. In dieser konstituierenden Sitzung werden die 183 Abgeordneten der sechs Parlamentsparteien angelobt, darauf folgt eine Debatte, ehe dann die Wahl der drei Präsidenten vorgenommen wird. Während es offenbar bei der SPÖ zu keiner Änderung kommt und Barbara Prammer wieder zur Präsidentin gewählt werden wird und die FPÖ schon vor Wochen Norbert Hofer für den Posten des Dritten Präsidenten nominiert hat, blieb bis zuletzt ungewiss, wer aus den Reihen der ÖVP die Nachfolge von Fritz Neugebauer als Zweiter Nationalratspräsident antreten wird. Kommentar: Fritz Jungmayr.

ORF 2 zeigt die Sitzung am Dienstag, dem 29. Oktober 2013, ab 10.00 Uhr, in ORF III Kultur und Information beginnt die Übertragung bereits um 9.00 Uhr. Kommentator ist Christoph Takacs.

